Carmen Giménez Alvear | Mérimée, los Alvear y la condesa de Montijo (I)

El librorecoge la correspondencia que intercambiaron a lo largo de más de treinta años –entre 1839 y 1870– el escritor francés Prosper Mérimée, autor de la novela–que sería inmortalizada por Georges Bizet en la famosa ópera– y la malagueña María Manuela Kirkpatrick de Closeburn y de Grévignée, condesa consorte de Montijo. Sin duda, esta colección de misivas ofrece un buen resumen de la gran amistad que unía a ambos personajes.El libro fue publicado en 1930, en Edición Privada, por los hijos de la duquesa de Alba (Francisca Portocarrero, hija la condesa de Montijo y hermana de Eugenia de Montijo, emperatriz de los franceses). Son cartas escritas en un tono informal pero con gran interés histórico, ya que retratan personajes políticos y culturales, evocan acontecimientos relevantes o, simplemente, reflejan la vida social de la época.Son varias las menciones que en estas cartas encontramos de los hermanos Alvear y Ward (Diego, Tomás y Sabina, principalmente) y que ponen de manifiesto su amistad con la condesa de Montijo y con el propio Próspero Mérimée (París, 1803 – Cannes, 1870), escritor, historiador y arqueólogo francés que, en España, es especialmente recordado por su novela(1845), que el compositor Bizet, también francés, inmortalizó con la homónima ópera en 1847.Pero además, Mérimée fue un gran viajero. Después de recorrer Francia como “inspector general de los monumentos históricos” viajó a Grecia, Italia, Inglaterra, Oriente Próximo… y, finalmente, en 1830 visitó España por primera vez.Cuentan que, en este primer viaje a España, Mérimée coincidió en una diligencia con Cipriano Portocarrero (conde de Teba y futuro conde de Montijo), hombre liberal como Mérimée y ahí entablaron una gran amistad. Su esposa, María Manuela Kirkpatrick, condesa consorte de Montijo, también liberal y muy culta, igualmente será una buena amiga y confidente de Mérimée, proporcionándole incluso el argumento de su novelaMérimée viajaría a España en otras seis ocasiones, entre 1840 y 1864, visitando Madrid, Córdoba, Sevilla, Cádiz, Granada y Barcelona. Los encuentros entre Mérimée con los hermanos Alvear y Ward que conocemos tuvieron lugar en Madrid y en París.En Madrid, Mérimée visitaba a la condesa de Montijo en su Palacio de Carabanchel donde Luisa Ward, segunda esposa de Diego Alvear y Ponce de León, era una invitada habitual, como también lo eran sus hijas Sabina y Candelaria.Así, por ejemplo, lo expresa Mérimée en la carta de 28 de mayo de 1856 que dirige desde París a la condesa de Montijo y en la que se despide diciendo: “Adiós querida Condesa, por favor, deles recuerdos a todos nuestros amigos y póngame especialmente a los pies de las Srtas. de Alvear...”.Pero también conservamos en la familia Alvear alguna evidencia curiosa de esta amistad de los hermanos Alvear y Ward con Próspero Mérimée, como la nota que el escritor dirige a Sabina de Alvear, invitándole “la semana que viene” a su casa de París, sita en el número 52 de la calle Lille:“Señorita, si pudiera salir, habría ido a decirle ayer el placer que me supone verla de nuevo en París. Debo quedarme en casa unos días más, tan pronto como esté un poco menos enfermo, los iré a buscar […]. Sería bueno que me dijera ahora qué días de la próxima semana podría hacerme el honor de venir a mi casa con su hermana Candelaria, el experimentado Tomás y el Sr. Polo, que es su vecino en el Hotel du Louvre […]. Per. Mérimée”.Sabina Alvear y Ward se alojaba en el recién estrenado Hôtel du Louvre (1855) con sus hermanos Tomás y Candelaria, con ocasión de su asistencia a la Exposición Universal de París de 1867, en la queobtuvo premios y reconocimiento para sus vinos. El hotel (del Louvre) en el que se alojaron ¡sigue en funcionamiento!Pero volviendo a la relación entre la familia Alvear y Ward y la condesa de Montijo, la evidencia más relevante no está en las cartas entre Mérimée y la Condesa, sino en los “papeles” de la familia Alvear. En una de estas cartas entre los hermanos Alvear y Ward se narra la visita que Sabina y Candelaria Alvear y Ward realizan a Eugenia de Montijo en su residencia de Inglaterra, en un momento en que la emperatriz estaba destrozada y no recibía a casi nadie. Os lo contaremos próximamente.