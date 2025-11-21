El Hogar de Tardes Mamá Margarita conmemora el Día de la Infancia

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

El Hogar de Tardes Mamá Margarita celebró ayer el Día Universal de los Derechos de la Infancia con una jornada llena de reivindicación, arte y convivencia en la que más de cuarenta menores participaron junto a familias, docentes y representantes municipales.El encuentro, cargado de emociones sencillas pero profundas, volvió a poner en el centro la necesidad de proteger, acompañar y escuchar a la infancia, una tarea que la Fundación Social Universal (FSU) impulsa desde hace más de tres décadas. Y es que esta entidad, surgida en Montilla en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza constatadas en muchas regiones del mundo, continúa consolidando espacios comunitarios donde los niños y niñas puedan crecer con dignidad, bienestar y buen trato.La jornada, celebrada en las instalaciones del Hogar de Tardes Mamá Margarita, se convirtió en una fiesta cargada de mensajes y creatividad. No solo se conmemoraron los avances logrados en materia de protección infantil, como la aprobación de la Ley de Protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia en 2021, sino que también se recordó el camino que aún queda por recorrer para garantizar plenamente los derechos de los menores.El equipo educativo del Hogar de Tardes Mamá Margarita insistió en que la conmemoración del Día Universal de los Derechos de la Infancia debe servir para reflexionar y para renovar compromisos, porque solo cuando estos derechos se ejercen de forma real se asegura la felicidad, el desarrollo pleno y la posibilidad de un futuro prometedor.A lo largo del mes de noviembre, el Hogar de Tardes Mamá Margarita ha trabajado con los menores a través de cuentos, dinámicas, reflexiones y canciones para que conozcan y comprendan sus derechos y deberes. Ese enfoque de derechos, tan presente en la rutina diaria del centro, ha despertado en ellos un espíritu crítico que invita a replantear la mirada adulta. Tal y como recordaron desde el Hogar, son los propios niños y niñas quienes han pedido a los adultos apoyo para crecer haciendo valer lo que les corresponde.Uno de los momentos más significativos de la jornada fue la lectura del manifiesto elaborado por el grupo de mayores, un texto reivindicativo que reclama a la sociedad la construcción de entornos seguros, de bienestar y de protección para la infancia. En ese contexto, el concejal de Juventud e Infancia, Miguel Sánchez, destacó durante su intervención la importancia de mantener vivo el significado del 20N “por el bienestar y la felicidad de las niñas y niños”.El acto incluyó además el VII Concurso de Cuentos y Dibujos, una iniciativa en la que han participado escolares de tercer curso de Infantil de Montilla, gracias a la colaboración de los centros educativos. El equipo del Hogar visitó las aulas en los días previos para representar un cuento y animar al alumnado a plasmar en un dibujo alguna experiencia o sentimiento relacionado con sus derechos. Todos los trabajos fueron expuestos durante la jornada de ayer y cuatro de ellos fueron destacados por su sensibilidad y capacidad para expresar, desde la mirada infantil, el valor de esos derechos.La tarde terminó entre juegos, sopaipas, chocolate y un ambiente cálido que reunió a familias, representantes municipales, amigos y colaboradores del hogar. Fueron los propios niños y niñas quienes guiaron y dinamizaron este encuentro simbólico que, más allá de la celebración, dejó claro el compromiso de seguir defendiendo y cuidando la infancia desde la comunidad.