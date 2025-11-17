El Come & Pizza Montilla cede en la recta final ante el Club Deportivo Maristas Córdoba

Maristas Córdoba 63 -- 54 C.B. Montilla

Club Deportivo Maristas Córdoba: Toro (17), Antonio Jesús, Didac (5), Coba (10), Asier, Manu Téllez, Bohollo (6), Carlos Luna (11), Pablo Esmeralda (2), Bancalero (8), Raúl Fernández y Serrano (4).

Come & Pizza Montilla: Salido (1), Javi Sánchez (7), Víctor Vega (8), Dani Delgado, Migue Bellido (3), Edu Merino (6), Daniel Delgado (9), Omar (2), Rafa Sánchez (2), Álex Herrador (3), Agustín Mora (12) y Mario Carmona (1).

Parciales: 13-24; 24-9; 10-12; 16-9.



Fin de semana con un solo encuentro en las primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla. En la tarde del sábado, el equipo Sénior Masculino de la entidad vinícola cayó derrotado por un ajustado 63-54 en su visita a la capital cordobesa, concretamente, en su duelo ante el Club Deportivo Maristas Córdoba.En una contienda en la que destacó la igualdad en gran fase de la contienda, el acierto ofensivo en los locales en la recta final, sumado al dominio del rebote ofensivo, inclinó la balanza para los colegiales ante un Come & Pizza Montilla que erró numerosos tiros en los instantes decisivos.El choque comenzó con un Come & Pizza Montilla activo en ataque, sumando con cierta facilidad ante un Maristas que, a pesar de sus intentos, era incapaz de contrarrestar la efectividad montillana. Varios lanzamientos desde el perímetro y la aportación del juego interior hicieron posible una diferencia de +13 a tres minutos de finalizar el primer cuarto. De ahí al final, el balón discurrió de una zona a otra de la pista sin aumentar ni decrecer la ventaja alcanzada por los de David Gómez.El segundo período arrancó con un 6-0 de parcial para los capitalinos, cerrando el cuadro vinícola con un triple el asedio local. Pese a ello, las sensaciones iban en aumento para el conjunto local. El casillero colegial iba acrecentándose con buenos porcentajes desde el tiro libre y el descenso en el acierto visitante, errando una serie de tiros que provocaron acciones de contraataque para Maristas Córdoba.A dos minutos del descanso, el plantel local igualó el electrónico (29-29). Los últimos compases serían de gran presencia ofensiva en ambos lados, estando más acertado de cara a canasta un Club Deportivo Maristas Córdoba que se marchó a vestuarios con el marcador favorable (37-33).Tras el paso por vestuarios, los montillanos reaccionaron con una combinación de anotaciones desde la pintura y el exterior. Tras esas acciones, el encuentro entró en una fase de transición en la que las defensas ganaron la partida a los ataques. Ambos aros volverían a tener protagonismo en la recta final del cuarto, con un Montilla que se alzó con el triunfo parcial y acortó distancias de cara al último cuarto.En el período definitivo, los montillanos no tuvieron buenas sensaciones en el inicio, encajando varias canastas consecutivas. Sin embargo, llegó la reacción con un parcial favorable para los vinícolas de 0-8 que los ponía de nuevo por delante. Con todo por decidir, el perímetro capitalino resurgió, sumándose el aumentándose el porcentaje desde el tiro libre.Por el otro lado, los montillanos no conseguían finalizar sus acciones con acierto, viéndose varios intentos desde la línea de triple y la zona que no terminaban en anotación. Como consecuencia de ello, el encuentro se convirtió en un querer y no poder para los montillanos, que cedían finalmente en la pugna por el triunfo.