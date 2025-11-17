El Apedem cede el liderato pese a seguir invicto en Segunda Andaluza

C.D. Apedem 1 - 1 C.D. Fray Albino

Club Deportivo Apedem: Román Fernández Ruz, Felipe Montero Salas, Javier Albornoz Hidalgo, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Eduardo Rueda Pérez, Lucas Hueso Priego, Fernando Gómez Lorenzo, Jose Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca y Alfredo Lorenzo Ordóñez.

Cuerpo técnico: Dirigido por Rafael Garrido Alcalde (entrenador). Completaron el cuerpo técnico Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo) y Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo).

Club Deportivo Fray Albino Racing Córdoba: Guillermo Cabello Castro, Juan Montilla Luque, Alejandro Díaz Roldán, José Antonio Jiménez León, Pablo Arroyo Pedrera, Rafael Gómez Santiago, Jesús Jiménez León, Eloy Fernández Linares, Yerai Jorge Garrido, Jesús Álvarez Reyes y Rafael Rísquez Navajas.

Cuerpo técnico: Bajo la dirección de Francisco Javier Romero Ramos (entrenador) y Juan Calvo Baena (delegado de equipo).

Goles: 1-0 Aarón Salado Sánchez (min. 9); 1-1 Rafael Rísquez Navajas (min. 70, penalti).

Árbitro: Alberto Mengual Padilla. Asistentes: Juan Fernández Bretones y Pablo Cantos Blancart.

Amonestaciones: El Club Deportivo Apedem vio tarjetas amarillas para Pablo Llamas Salamanca (min. 17), Jose Nicolás González Domínguez (min. 66), Alejandro Hierro Ramírez (min. 68) y Francisco Jose Jurado García (min. 68). El Club Deportivo Fray Albino Racing Córdoba recibió amonestaciones para Eloy Fernández Linares (min. 19), Jesús Jiménez León (min. 27), Rafael Gómez Santiago (min. 35), Jesús Jiménez León (min. 44), Jesús Álvarez Reyes (min. 48), Yerai Jorge Garrido (min. 71), Alberto Poyato Velasco (min. 79), Yerai Jorge Garrido (min. 87), Rafael Rísquez Navajas (min. 89), Eloy Fernández Linares (min. 89) y Francisco Javier Rojas Gámez (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal Miguel Navarro de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem cedió ayer el liderato de la Segunda Andaluza en el Estadio Municipal Miguel Navarro, tras firmar un empate a uno frente al Club Deportivo Fray Albino. Y lo hizo en un duelo espeso, condicionado por los contratiempos de última hora y por un juego trabado que nunca terminó de fluir, a pesar de que el encuentro parecía encarrilarse muy pronto para el conjunto montillano.La tarde comenzó torcida desde el calentamiento. El capitán Joseda se cayó del once tras notar unas molestias en el costado, mientras que Juan Sánchez causaba baja por motivos personales y Ezequiel Salado llegaba entre algodones. No obstante, el regreso de Edu Rueda, tras cumplir sanción, alivió mínimamente un centro del campo que, sin embargo, volvió a mostrarse sin claridad ni rumbo. A ello se sumó la vuelta de Álvaro Pino, casi cinco meses después, aún falto de ritmo, lo que dibujó un panorama tan gris como las nubes que cubrían el cielo del estadio montillano.A pesar de esa colección de imprevistos, el Club Deportivo Apedem golpeó primero. En el minuto 9, un centro templado de Lucas Hueso desde la línea de fondo encontró la cabeza de Aarón Salado, que envió el balón lejos del alcance del guardameta cordobés. Un gol que desató el entusiasmo de la grada y que permitió al delantero sumar su quinto tanto del curso, igualando además las 29 dianas que Juan Alejandro Rodríguez Arroyo,, firmó en la temporada 2022-2023.Ese arranque ilusionante, sin embargo, no tuvo continuidad. El conjunto montillano, como ya ocurriera la semana anterior en Priego de Córdoba, no consiguió dominar ni generar peligro real, más allá de un cabezazo alto de Edu Rueda y una media vuelta de Aarón Salado en el minuto 84, que salió rozando el palo derecho. El encuentro se adentró así en un intercambio de imprecisiones, protestas y choques constantes que terminó desdibujando cualquier intento de juego combinativo.El Club Deportivo Fray Albino apenas inquietó, pero aprovechó a la perfección su única acción clara. En una jugada sin aparente peligro, Churre derribó a un rival dentro del área y el árbitro señaló penalti. El lanzamiento, ejecutado en el minuto 69, engañó al guardameta Román y puso el empate a uno en el marcador, repitiendo el guion del pasado año: mismo rival, mismo campo, mismo resultado y, también, mismo origen: un penalti.El tramo final se jugó casi por inercia. El conjunto cordobés terminó con tres expulsados, pero ni la superioridad numérica reactivó al Club Deportivo Apedem, que puso más corazón que cabeza en la búsqueda de un segundo gol que nunca llegaría.Aun así, el plantel montillano volvió a mostrar actitud y compromiso, fruto también del trabajo minucioso de un cuerpo técnico que, bajo la dirección del entrenador cordobés Rafael Garrido, continúa afinando cada detalle para sostener el rendimiento de un grupo que no ha perdido en ninguna de las nueve jornadas disputadas.Con el empate y la victoria del Club Deportivo El Higuerón en Benamejí, el Club Deportivo Apedem pierde el liderato tan solo siete días después de alcanzarlo, aunque se mantiene como el único equipo invicto de la categoría. El próximo fin de semana tendrá una salida exigente a las instalaciones deportivas del Guadalquivir para medirse al Club Deportivo Alcázar, un escenario que no le ha sido propicio en las dos últimas visitas, ambas resueltas con empates en el descuento.