CCOO urge a Carrier a firmar el convenio que la dirección define como "borrador de preacuerdo"

El Sindicato de Industria de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba ha pedido hoy a la dirección de Carrier Montilla, empresa dedicada a la fabricación de equipos de climatización ubicada en el polígono industrial Llanos de Jarata, que firme "de inmediato" el nuevo convenio colectivo que, sin embargo, la dirección de la compañía define como "borrador de preacuerdo".A través de un nuevo comunicado de prensa remitido esta mañana, el secretario general del Sindicato de Industria, Agustín Jiménez, explica que CCOO “dio por cerrada la negociación y solo estaba pendiente la firma del texto, pero ahora la empresa, por tercera vez, quiere condicionar la firma haciendo una nueva propuesta cuando ya se había llegado a un acuerdo”. Según el dirigente sindical, la compañía pretende incluir una cláusula por la que no se podrían denunciar los posibles incumplimientos económicos del convenio anterior, una condición que el sindicato no está dispuesto a aceptar.“La negociación ya estaba cerrada y no vamos a negociar más propuestas que, en realidad, solo pretenden dilatar la firma del convenio, porque la empresa conoce bien cuál es la postura de la representación de los trabajadores”, añade Jiménez, quien insiste en que, si la empresa quiere seguir negociando, CCOO también tiene otras propuestas sobre la mesa.Sin embargo, desde la dirección de Carrier Montilla, se ha informado esta misma tarde ade que "por el momento, no se ha firmado, o cerrado, un nuevo convenio colectivo", para añadir que "en estos momentos lo que existe es un borrador de preacuerdo de convenio 2025-2027, que se encuentra todavía en proceso de negociación".Según CCOO, el nuevo convenio colectivo, que regiría durante los años 2025, 2026 y 2027, supondría una subida salarial mínima del 10,5 por ciento durante su vigencia. En concreto, establece un incremento del 3 por ciento para este año, un 3,5 por ciento para 2026 y un 4 por ciento para 2027, además de un aumento del 0,5 por ciento variable anual, vinculado al cumplimiento de fechas de entrega y otros objetivos.El preacuerdo, que, recogería también la creación de un plan de carrera para el personal técnico —denominado en la empresa “mano de obra indirecta”—, así como la mejora del seguro por incapacidad permanente o muerte por enfermedad común, que pasará a representar dos años de salario.A ello se suman la actualización de permisos y licencias retribuidas, varios ascensos directos y un nuevo acuerdo de flexibilidad para los fines de semana que supondría la incorporación de 33 nuevos puestos de trabajo. Junto a todo ello, se prevé fijar un nuevo horario para el personal de oficina.Para Agustín Jiménez, “el nuevo convenio colectivo establece un marco de relaciones laborales que genera las condiciones necesarias para que la empresa pueda seguir desarrollándose y creciendo al mismo tiempo que se mejoran las condiciones laborales”. Por eso, el secretario general del sindicato dijo no comprender la "actitud de la empresa" que, a su juicio, "se empeña en sacar temas nuevos cada vez que vamos a firmar y que no se puede explicar de otra forma que por un interés de la empresa en imponer sus condiciones fuera de las negociaciones".Carrier Montilla, especializada en la fabricación de equipos de calefacción, aire acondicionado y refrigeración, ha sido en los últimos años uno de los principales motores industriales de la comarca. Desde CCOO, recuerdan que el nuevo convenio no solo garantizaría mejoras salariales, sino también avances sociales que fortalecen la estabilidad y la calidad del empleo, elementos que —en palabras del sindicato— “favorecen la productividad y el crecimiento empresarial”.