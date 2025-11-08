Buzón del Lector | Música a todo volumen

Montilla Digital se hace eco en su Buzón del Lector de la queja de una vecina por el excesivo volumen con el que escucha música, a altas horas de la madrugada, una persona residente en las inmediaciones de la calle Murillo. Si desea participar en esta sección, puede enviar un correo electrónico a la Redacción del periódico (montilladigital@gmail.com) exponiendo su queja, comentario, sugerencia o relato. Si es posible, puede acompañar su mensaje de alguna fotografía para ilustrar la publicación.
Por los alrededores de la calle Murillo y hacia la calle Juan Valera hay un vecino o vecina que debe padecer un insomnio feroz y lo combate escuchando música. Nada que objetar. Además, tiene un gusto razonablemente bueno. Si alguien le regala unos auriculares, se agradecería infinito.
El problema es el volumen y el horario. El volumen es tal que molesta para dormir y, a veces, hasta para ver una película. El horario, siempre de noche. Nada que objetar a unas horas aceptables, pero desde el anochecer al amanecer, sin descanso, es insoportable.
A cualquier hora de la madrugada que despierte está sonando una melodía que no permite conciliar un sueño profundo y reparador. Algunas veces son discos completos, pero al menos una noche estuvo sonando un corte de un minuto o algo menos, en bucle permanente, desde las 22.00 de la noche hasta después de las 9.00 de la mañana. Es, sencillamente, una tortura que provoca ganas de vomitar por el dolor de cabeza y el malestar consiguiente de no poder dormir.
Lo único que quiero es poder descansar, ver una película sin música de fondo o poder escuchar la música que yo quiera, no la que me venga impuesta. Mi gata también lo agradecería y estaría más relajada.
PEPA POLONIO ARMADA
NOTA: Los comentarios publicados en el Buzón del Lector no representan la opinión de Andalucía Digital. En ese sentido, este periódico no hace necesariamente suyas las denuncias, quejas o sugerencias recogidas en este espacio y que han sido enviadas por sus lectores.