Una necesaria reconciliación

Montilla Club de Fútbol 1 -- 0 Racing Club Portuense

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Juan María y Tena. También jugaron Tiago, Alberto Bermejo, Amara y Rafa Alcaide.

Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Juan María y Tena. También jugaron Tiago, Alberto Bermejo, Amara y Rafa Alcaide.

Racing Club Portuense: Manu López, Kevin Gil, Alberto Durán, Kevin Bonilla, Rodri, Borja, Oca, Roberto, Jacobo, Pepe y Hugo. También jugaron Fernando, Heredia, Moreno, Fran Jiménez y Tocino.

Manu López, Kevin Gil, Alberto Durán, Kevin Bonilla, Rodri, Borja, Oca, Roberto, Jacobo, Pepe y Hugo. También jugaron Fernando, Heredia, Moreno, Fran Jiménez y Tocino.

Goles: 1-0 Antonio Pino (m. 24).

Antonio Pino (m. 24).

Árbitro: Génesis Suárez Medina (Sevilla). Amonestó por parte local a Fran González, Alfonso Carraña, Pedro Crespín, Amara y al técnico, Isaac Cuesta. En el bando visitante, los amonestados eran Kevin Bonilla, Fernando y Jacobo.

Génesis Suárez Medina (Sevilla). Amonestó por parte local a Fran González, Alfonso Carraña, Pedro Crespín, Amara y al técnico, Isaac Cuesta. En el bando visitante, los amonestados eran Kevin Bonilla, Fernando y Jacobo.

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol volvió a sonreír ante su público. Tras la, los hombres de Isaac Cuesta se resarcieron con un merecido triunfo por un tanto a cero ante el Racing Club Portuense. La victoria permite a los montillanos escalar varias posiciones en la tabla y acercarse a la zona alta de la clasificación.El encuentro comenzó con las novedades de Pedro Crespín y Juan María en el once inicial, siendo la primera titularidad para este último. La fase inaugural de la contienda destacó por la intensidad en sendos contendientes, viéndose a un Montilla más protagonista con el balón y capaz de disputar a su rival cada balón. El Portuense buscó la verticalidad y el juego en largo, mientras, el Montilla fabricaba sus acciones con jugadas de combinación.Con el paso de los minutos, el cuadro local tomó la iniciativa. Una acción entre Antonio Pino y José Carraña concluyó con un centro al área que Moslero, con un remate de cabeza, a punto estuvo de aprovechar. Era la primera oportunidad del encuentro.Instantes después, los vinícolas se adelantaron en el marcador. A la salida de un córner, Soto prolongó dentro del área y Antonio Pino, en dos tiempos tras la intervención del guardameta, mandó el balón al fondo de las mallas. Corría el minuto 25 de partido.El gol espoleó a la grada y al conjunto auriverde, viéndose los mejores momentos de un Montilla que merodeó el área visitante con asiduidad, pero sin la eficacia necesaria en los metros finales para ampliar la ventaja. Por otro lado, los duelos por cada esférico tuvieron como actores principales a Pedro Crespín y Juan María, incansables durante todo el encuentro. Con todo ello, el Portuense resistió las embestidas locales y se llegó al descanso con ventaja mínima para los montillanos.Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de perspectiva durante los primeros veinte minutos del segundo acto. El plantel gaditano adelantó líneas y tuvo más presencia ofensiva. Un disparo de Pepe desde la frontal que Roberto tocó dentro del área y mandó el esférico cerca del poste. Sería la primera para los visitantes.Varios robos en la medular con lanzamientos sobre la meta de Molero en distintos momentos aumentaron las opciones de igualada de los visitantes. Sin embargo, el gol no llegó y respondió el Montilla con un lanzamiento de falta ejecutado por Antonio Pino y posterior remate de cabeza de Fran González que se marchó fuera por poco.El encuentro no terminaba de definirse, moviendo el banquillo ambos técnicos para buscar alternativas a la recta final del partido. Dichas sustituciones surtieron mayor efecto en los montillanos, que supieron administrar hasta el final los tiempos del partido, buscar la contra como opción prioritaria hacia el gol y mantener alejado a su rival del área. Alberto Bermejo y Amara tuvieron las oportunidades más claras; no obstante, no acertaron en la definición.De este modo se llegó al último minuto del partido, momento en el que una jugada a balón parado pudo cambiar el devenir de la contienda. Un centro chut al segundo palo de la meta auriverde se estrelló en el larguero. Por suerte para los intereses auriverdes, la acción acabó sin trascendencia en el electrónico y los montillanos alcanzaron los tres puntos en liza. Con 7 puntos y en octava posición, el Montilla Club de Fútbol visitará tierras onubenses la próxima jornada, midiéndose al Club Deportivo Moguer.