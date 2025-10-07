El Montilla Club de Fútbol sucumbe ante el Atlético Espeleño

Montilla Club de Fútbol 0 -- 1 Atlético Espeleño

Montilla Club de Fútbol: Molero, Carraña, Fran González (Amara, min. 57), Soto (Pedrito, min. 72), Antonio Pino, Francis Moslero, Carraña II (Rafa Alcaide, min. 81), Gorka, Tena, Tiago (Abraham, min. 57) y Bermejo (Juan Rosa, min. 72).

Atlético Espeleño: Barea, Mario, Mario, Pablo, Morillo (Mudarra, min. 29), Felipe Veloso (Carracedo, min. 87), Paquito (Jorge, min. 66), Alfonso (Garavi, min. 60), Iván (Edu, min. 45), Álvaro Luque y Rafa Salmoral.

Goles: 0-1 Garavi (min. 83).

Árbitro: Claudia Sofía Molino Ruiz (Granada). Amonestó por los locales a Fran González, Alfonso Carraña y Soto. Por los visitantes, a Rafa Salmoral e Iván.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal "Miguel Navarro", ante unos 500 espectadores.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol perdió este domingo la oportunidad de asomarse a la zona media-alta de la clasificación, tras caer por cero tantos a uno ante el líder de la categoría, el Atlético Espeleño, en un partido en el que los pupilos de Isaac Cuesta dominaron el balón en todo momento, aunque la falta de puntería y de claridad en los metros finales mermaron las posibilidades de los vinícolas.El encuentro comenzó con el regreso a la meta montillana de Molero que, en los primeros compases, asistió al dominio del esférico por parte de sus compañeros. De hecho, en una jugada un tanto dudosa, el colegiado llegó a anular un gol del Montilla Club de Fútbol por un ajustado fuera de juego.Pese a este buen inicio del cuadro local, el Atlético Espeleño mejoró sus prestaciones, igualó las fuerzas e incomodó a un Montilla que le costaba circular el balón. La efectividad en ambas áreas fue determinante para los dos equipos, ya que el Montilla no aprovechaba sus oportunidades, al contrario que el rival, que sí fue capaz de ver portería en la recta final del primer tiempo. Y así, con un Montilla superior en el dominio del balón pero falto de efectividad, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el choque se convirtió en un ir y venir, con un Atlético Espeleño esperando en su campo al Montilla, que era el equipo que más proponía en el juego. No obstante, una de esas contras visitantes cambiaría el choque.En el minuto 83, Garavi se quedaba solo delante de la meta defendida por Molero, que no pudo repeler el tiro cruzado que puso el 0-1 en el marcador. De este modo, el plantel dirigido por el técnico argentino Ariel Montenegro, que cuenta en sucon el reconocido preparador físico Francis Jiménez Serrano, aprovechó su ocasión para ponerse por delante en el marcador con un gol de bella factura que, sin duda, cayó como un jarro de agua fría entre la parroquia montillana.De ahí hasta el pitido final, el cuadro auriverde lo intentó con más corazón que cabeza. De hecho, Amara, Pedro o Antonio Pino tuvieron acercamientos al área para poner la igualada, pero el meta Barea lo impidió. Y, de este modo, un Atlético Espeleño bien plantado atrás arañó poco a poco segundos al crono hasta alcanzar el triunfo final.Con cuatro puntos en la clasificación, el Montilla Club de Fútbol recibirá el próximo domingo, 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a las 12.30 del mediodía, al conjunto gaditano del Racing Portuense, en un encuentro que se disputará en el Estadio Municipal de Fútbol.