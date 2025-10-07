La Fundación Somos Naturaleza impulsa una jornada sobre aves y sostenibilidad agrícola



La Fundación Somos Naturaleza (FSN) ha programado para este jueves, 9 de octubre, una jornada dedicada a las aves que son beneficiosas para conservar el hábitat de la Campiña Sur cordobesa. La iniciativa, que tiene lugar con motivo del Día Mundial del Hábitat, se desarrollará bajo el títuloy tiene como propósito fomentar la sostenibilidad y la resiliencia frente al cambio climático a través del conocimiento y la protección de la fauna que habita en el entorno agrícola y urbano.La iniciativa forma parte del proyecto, una propuesta que cuenta con el apoyo del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Montilla y que busca acercar a la ciudadanía prácticas respetuosas con la naturaleza.La jornada, que se desarrollará en la, estará coordinada por la Fundación Somos Naturaleza, una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar la relación de las personas con su entorno y promover hábitos de vida sostenibles y solidarios.Durante el encuentro, Carlos Flores, miembro de SOS Vencejos y SEO BirdLife, además de experto constructor de cajas nido, compartirá su experiencia sobre cómo atraer y proteger a las aves que habitan los pueblos, viñedos y olivares de la comarca. Además, en la actividad participará Rafael Ponferrada, agricultor y gestor de la finca regenerativa anfitriona del programa, donde se desarrollará la actividad.A lo largo de la sesión, que tendrá lugar entre las 17.00 y las 18.30 de la tarde, los asistentes conocerán qué especies de aves presentes en Montilla pueden nidificar en cajas nido, cómo deben diseñarse y colocarse, y cuáles son los métodos adecuados para su mantenimiento y seguimiento.También se ofrecerán ejemplos prácticos de manejo agrícola sostenible, como el uso de hoteles de insectos, refugios para murciélagos, gallineros móviles o cubiertas vegetales, estrategias que buscan favorecer la biodiversidad y el equilibrio natural en el campo.La actividad está dirigida a agricultores, personal de bodegas, alumnado y profesorado de colegios, familias y amantes de la naturaleza en general, sin necesidad de contar con experiencia previa. Desde la organización se anima a toda la comunidad a participar en esta jornada divulgativa, que combinará formación, práctica y sensibilización ambiental.En palabras de Teresa Cañete, técnica de la Fundación Somos Naturaleza, “será una ocasión perfecta para celebrar el Día Mundial del Hábitat que, este año, persigue fundamentalmente que nuestras ciudades y los espacios que habitamos sean más sostenibles y resilientes al cambio climático”.En ese sentido, la entidad montillana que preside José Ríos Márquez defiende que la colocación de cajas nido es una medida sencilla pero de gran impacto en el equilibrio ecológico. Como recuerda Cañete, “favorecer la presencia de aves insectívoras es una medida sencilla y eficaz para reducir plagas de forma natural, mejorar la salud de nuestros cultivos y disfrutar de un entorno más equilibrado”.Y es que, según detallan desde la FSN, “las cajas nido, bien diseñadas y mantenidas, son una herramienta poderosa para conservar y favorecer las poblaciones de aves que necesitan oquedades para reproducirse como las aves cavernícolas de la Campiña Sur cordobesa”.La Fundación Somos Naturaleza, entidad responsable de esta actividad, centra su labor en la defensa del medio ambiente y la promoción del desarrollo humano sostenible. Su objetivo es actuar como motor de cambio y dinamizador de proyectos sociales respetuosos con la naturaleza, inspirando nuevos hábitos de vida saludables y comprometidos con el planeta. Las personas interesadas en participar en esta jornada pueden inscribirse de forma gratuita