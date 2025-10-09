Montilla acoge este domingo la I Jornada Andaluza de Marcha Nórdica

Un deporte con historia y beneficios comprobados



Montilla se prepara para convertirse este domingo en el epicentro andaluz de la marcha nórdica. El Ayuntamiento, a través del Servicio Municipal de Deportes, acogerá la I Jornada Andaluza de Marcha Nórdica, un evento que reunirá en la ciudad a más de 150 deportistas y aficionados procedentes de distintas provincias andaluzas y de otras comunidades como Ciudad Real.Promovida por el Club Boquerón de Málaga, con la colaboración de Montilla Running y Mundaeventos, esta cita deportiva combina aprendizaje, práctica y convivencia en una disciplina que ha ido ganando terreno por sus beneficios para la salud y su carácter accesible para todas las edades. De hecho, la organización ha destacado la notable participación femenina, que supera el 65 por ciento del total de personas inscritas, un dato que refleja el espíritu igualitario e inclusivo que acompaña a esta modalidad.El programa se desarrollará íntegramente en el Complejo Envidarte, donde desde primera hora de la mañana comenzará el flujo de participantes. A las 8:30 horas se abrirá el proceso de acreditación, para dar paso a las ponencias técnicas a las 10:15 horas, impartidas por especialistas de la Escuela Andaluza de Alta Montaña. Estas sesiones estarán centradas en el impulso técnico de la marcha nórdica, su aplicación en diferentes etapas de la vida y su potencial como actividad física saludable e igualitaria.Posteriormente, a las 11:00 horas, los asistentes participarán en una marcha guiada de 11 kilómetros por los alrededores de Montilla. No será una prueba competitiva, sino una caminata abierta a todos los públicos que pretende fomentar la práctica deportiva en comunidad y el disfrute del entorno natural. La jornada culminará con una paella de convivencia en el recinto de Envidarte, en un ambiente de camaradería y deporte compartido.El teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, subrayó el valor de esta iniciativa “para seguir posicionando a Montilla como referente en deporte y turismo activo”, y agradeció la implicación de las entidades colaboradoras. “Gracias a la colaboración de asociaciones y empresas seguimos construyendo una Montilla más saludable, participativa e igualitaria”, afirmó.Por parte del Club Boquerón de Málaga, Juan Jesús Pareja y Pedro Bonilla mostraron su entusiasmo por la acogida que ha tenido el evento y por la oportunidad de celebrarlo en la localidad cordobesa. “Nos sentimos como en casa y queremos compartir con todos la pasión por un deporte inclusivo, accesible y muy beneficioso para la salud”, señalaron.La marcha nórdica, también conocida como, nació en los años treinta en los países nórdicos como parte del entrenamiento veraniego de los esquiadores de fondo. Estos deportistas comenzaron a caminar con bastones similares a los del esquí para mantener la forma física durante los meses sin nieve.A lo largo de las décadas, la técnica evolucionó hasta convertirse en una disciplina deportiva independiente. En Finlandia, figuras como Mauri Repo, Leena Jääskeläinen o Tuomo Jantunen fueron pioneros en su desarrollo, y en 1997 el fabricante Exel presentó oficialmente la caminata nórdica moderna bajo el nombre Sauvakävely (“marcha con bastones”). Desde entonces, su práctica se ha extendido a todo el mundo, con federaciones internacionales que promueven diferentes metodologías y estilos.Hoy, else considera una de las actividades físicas más completas. Su práctica regular implica el trabajo del 90 por ciento de los músculos del cuerpo, mejora la capacidad aeróbica y la resistencia física, fortalece el sistema inmunitario y retrasa el proceso de envejecimiento. Además, al practicarse al aire libre, fomenta el contacto con la naturaleza y el bienestar psicológico, convirtiéndose en una alternativa saludable y social a otros deportes de resistencia.De este modo, la I Jornada Andaluza de Marcha Nórdica refuerza el compromiso del Ayuntamiento de Montilla con la promoción de la actividad física, la convivencia y los hábitos de vida saludables. Además, sitúa a la ciudad como un espacio de referencia en el turismo deportivo andaluz, un sector en crecimiento que atrae cada vez a más visitantes. Con propuestas como esta, Montilla continúa consolidando su imagen de ciudad activa, abierta y comprometida con la igualdad de oportunidades. Una jornada que promete unir deporte y naturaleza bajo el mismo paso.