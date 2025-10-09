Montilla reunirá en Envidarte más de un centenar de joyas del motor

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Complejo Envidarte acogerá este sábado 11 de octubre la I Concentración de Vehículos Históricos, Clásicos y Racing de Montilla, una cita organizada por el Autoclub Montilla con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, que convertirá a la ciudad en punto de encuentro para los amantes del motor. Más de un centenar de vehículos procedentes de distintos puntos de la provincia y la comarca se darán cita en una jornada que combinará historia, convivencia y espectáculo.La actividad arrancará a las 9.00 de la mañana con la recepción de los participantes, que disfrutarán de un desayuno molinero antes de iniciar una ruta urbana por las principales calles del municipio a partir de las doce del mediodía. Será entonces cuando vecinos y visitantes podrán admirar el desfile de auténticas joyas sobre ruedas, algunas con casi un siglo de historia, que llenarán de color y nostalgia el corazón de Montilla.El alcalde del municipio, Rafael Llamas, destacó “la capacidad de Montilla para acoger eventos de gran atractivo que combinan afición, convivencia y promoción turística”, al tiempo que quiso reconocer “el trabajo y la implicación del Autoclub Montilla, que demuestra el compromiso de nuestras asociaciones con el desarrollo económico y social del municipio”.En esa misma línea, el regidor subrayó que el Complejo Envidarte “se está consolidando como un espacio de referencia en la provincia, gracias a la calidad de sus instalaciones y a la colaboración del tejido asociativo y empresarial local”.Por su parte, el presidente del Autoclub Montilla, José Garrido, explicó que esta primera edición “pretende recuperar el espíritu de los antiguos rallys locales, pero desde una perspectiva más participativa y cercana, pensada para disfrutar en familia”. Asimismo, añadió que “la concentración no solo está dirigida a los aficionados al motor, sino también al público general, que podrá disfrutar de una jornada llena de actividades y buen ambiente”.Y es que el programa, pensado para todos los públicos, incluirá una paella popular, zona infantil, servicio de barra con comida y bebida, y, ya por la tarde, una exhibición deen la Avenida de Las Camachas, donde los motores volverán a rugir ante la expectación del público. La jornada culminará con un tardeo musical amenizado por DJ Manolo Arjona, poniendo el broche festivo a un día que promete emociones y recuerdos compartidos.Con esta cita, Montilla refuerza su apuesta por el turismo experiencial, el ocio familiar y la cultura del motor, en un evento que rinde homenaje a la historia de la automoción y que invita a disfrutar, con todos los sentidos, de una jornada cargada de emoción y pasión por los vehículos de época.