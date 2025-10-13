Un encuentro de peñas béticas en Montilla rendirá homenaje a Juan Ureña

Montilla reunirá el próximo domingo, 19 de octubre, a aficionados verdiblancos llegados desde distintos puntos de Andalucía con motivo de la celebración del primer Encuentro Interpeñas Béticas, un encuentro deportivo y de convivencia organizado por la Peña Bética de Montilla “Los Reverdes del 15-J” que servirá para rendir homenaje al exfutbolista montillano Juan Antonio González Ureña, figura emblemática del Real Betis Balompié durante más de una década.La cita tendrá lugar en el Estadio Municipal "Miguel Navarro" a partir de las 10.00 de la mañana, y promete convertirse en una jornada festiva en torno al fútbol y la pasión bética. Además de un torneo de fútbol 7, la organización ha preparado un ambiente de convivencia con servicio de barra y castillos hinchables para los más pequeños, buscando así que tanto mayores como niños puedan disfrutar de un día de deporte y hermandad verdiblanca.El evento contará con la participación de distintas peñas béticas andaluzas, entre ellas, la Peña Bética Taurina de Écija, la Asociación de Exjugadores del Real Betis Balompié, la Peña Bética "Los Membrilleros" de Puente Genil, la Peña Bética "Rafa Molina" de Rute y la Peña Cordobesista del Llano del Espinar, además del equipo anfitrión montillano.La figura de Juan Antonio González Ureña, conocido en el mundo del fútbol simplemente como Ureña, da nombre a este primer encuentro interpeñas. Nacido en Montilla el 7 de diciembre de 1967, el mítico defensa verdiblanco inició su trayectoria deportiva en las categorías inferiores del Montilla Club de Fútbol, antes de ser reclutado por el Real Betis Balompié, donde militó más de doce temporadas y llegó a consolidarse en la primera plantilla, disputando cientos de minutos que lo convirtieron en un referente de entrega y compromiso.Tras su retirada, Ureña continuó vinculado al deporte como entrenador en las categorías inferiores del Betis y como segundo técnico en el Cádiz Club de Fútbol. En 2011, su ciudad natal volvió a rendirle homenaje al designarlo pregonero de la Feria en honor de San Francisco Solano, gesto que reafirmó el cariño y la admiración que Montilla le profesa.En ese sentido, este primer Encuentro Interpeñas Béticas no solo servirá para disfrutar del fútbol, sino también para reconocer la trayectoria de un montillano que llevó con orgullo el nombre de su tierra allá donde jugó. Por otro lado, la iniciativa cuenta con la colaboración del Servicio Municipal de Deportes (SMD) del Ayuntamiento de Montilla y de un amplio grupo de empresas locales, que se han volcado para hacer posible esta jornada de convivencia bética.De igual modo, el encuentro se plantea como una oportunidad para estrechar lazos entre peñas del Real Betis Balompié, compartir valores deportivos y celebrar, en definitiva, lo que el fútbol tiene de más humano: la pasión, la amistad y la identidad compartida.