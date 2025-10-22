Los Mayores Mitos y Verdades de los Códigos de Bono de Bet365

Las ofertas de bienvenida de las casas de apuestas son una de sus principales armas para atraer nuevos clientes. Suelen ser ambiciosas en cuanto a lo que ofrecen, pero también tienen un lado adverso, que son las condiciones que se exigen para jugar esas bonificaciones. La relación entre lo que recibe el nuevo usuario y los requisitos que se piden es lo que determina qué oferta vale más la pena.
El código bonus de Bet365 te dará acceso a uno de los bonos con mejores condiciones de España. Muy pocas ofertas pueden competir con esta. Pues el bono de Bet365 es de hasta 100€ en crédito de apuesta. La cantidad que deposites será la que recibas a cambio, partiendo de un mínimo de 5€. El límite máximo no es el más ambicioso, pero las condiciones sí son de lejos las más beneficiosas. Las cuotas mínimas son tan solo de 1.5 en una de las selecciones de la apuesta y, lo que es más sorprendente, no hay rollover. Es decir, no se te exige que juegues más que los créditos de apuesta que te han dado en la bonificación.
Ahora veamos algunos mitos en torno al bono de Bet365:
Debes ganar tu apuesta para obtener el bono
Falso. No es necesario ganar ninguna apuesta para obtener el bono. Ha habido y hay otras versiones (de otras plataformas) de bonos de bienvenida donde lo que obtiene el nuevo cliente es una o dos apuestas gratis. En esos casos se suele pedir que se realice primero una apuesta y si esa apuesta se pierde se recibe el mismo valor como otra apuesta gratis. Pero nunca se pide que se gane una apuesta primero, mucho menos en el caso del bono de Bet365, que se obtiene a través de depósito.
Las condiciones del bono son imposibles de cumplir
Falso. Es cierto que en otras plataformas puedes encontrar bonos con condiciones demasiado exigentes, pero no es el caso de la oferta de Bet365. Para obtenerlo se pide un depósito mínimo de 5€, que es una suma insignificante. Y para jugarlo, casi lo único que se requiere es que una de las selecciones de la apuesta que realices sea de 1.5 o más. Es una condición muy liviana, teniendo en cuenta que normalmente se piden cuotas de 1.8 o 2.0. Pero la mayor ventaja del bono de Bet365 es que no se exige rollover, cuando lo normal es que se exija y que sea de x4 o x5. Eso significa que deberías jugar el valor de tu bono 4 o 5 veces, lo que supone que tienes que acudir a tu propio saldo. En este caso, puedes jugar solo la cantidad que recibas como bonificación y listo.
Los bonos no se pueden aplicar en apuestas en vivo o a determinados deportes
Falso. En cuanto al caso de este bono, sí se aplica a apuestas en vivo y no se excluye a ningún deporte en los términos y condiciones. En otras ofertas similares sí se puede encontrar algún deporte excluido, pero en cuanto a las apuestas en vivo, casi siempre se pueden aplicar las bonificaciones.
Existen más creencias populares sobre los bonos de bienvenida, algunas alejadas de la realidad, pero otras no tanto. Lo que sí es recomendable es leer siempre los términos y condiciones de las ofertas, para no llevarnos una amarga sorpresa. Por ejemplo, algunos bonos no se pueden obtener con determinados métodos de pago. Si depositas con un método excluido, tu depósito no servirá para obtener el bono. Por otro lado, las ofertas de bienvenida son solo para clientes nuevos. Esto puede parecer un inconveniente, pero así es la realidad. En el caso de Bet365 te dan hasta 30 días para solicitarlo, pero en otras plataformas el plazo puede ser muy corto.
Como conclusión, es importante que sepas valorar qué bono es beneficioso y cuál es una estafa. A simple vista no se ve. Podrás encontrar algunos que llegan a un máximo de 300€ y otros a 50€. Pero puede que el segundo sea mucho mejor, porque para el primero se piden requisitos que te obligan a arriesgarte demasiado o jugar mucho con tu propio dinero, con el requisito del rollover. Así que calcula bien la relación entre lo que el bono te da a ti y lo que te exige a cambio.
