La Fundación Somos Naturaleza y Carrier cierran con éxito el proyecto de conservación de la Laguna de Jarata

La Fundación Somos Naturaleza (FSN) y Carrier han hecho balance del proyecto, una iniciativa desarrollada a lo largo de este año 2025 en Montilla que ha buscado restaurar el humedal más relevante del término municipal, además de despertar la curiosidad de cientos de escolares y unir cultura, ciencia y voluntariado en torno a la biodiversidad.El proyecto, coordinado por la Fundación Somos Naturaleza con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla, la Junta de Andalucía y la financiación de Carrier HVAC Clima Servicio y Controles Iberia, ha logrado sembrar compromiso ciudadano en la conservación de este ecosistema singular.Como ha señalado la gerente de la fundación, Mercedes García de Vinuesa, a lo largo del año, la iniciativa ha combinado acciones de restauración ecológica con actividades educativas y culturales. Entre los hitos más relevantes destacan la plantación de 285 árboles y arbustos autóctonos —como encinas, algarrobos y adelfas— en torno a la laguna, con riegos de apoyo durante el verano, coordinados con el Ayuntamiento de Montilla.También se han implicado más de 300 personas, entre alumnado y profesorado, de tres centros educativos de Montilla y Aguilar de la Frontera: el IES Inca Garcilaso, el CEIP Alonso Aguilar y el CEIP San José. Todos ellos han participado en reforestaciones y jornadas educativas tanto en el terreno como en sus aulas.La dimensión cultural ha tenido un papel clave. La edición de un material didáctico sobre aves y biodiversidad ha servido como recurso pedagógico para los colegios, mientras que iniciativas como el certamen artístico escolar, organizado junto a Fundación Paisaje, han unido creatividad y sensibilización ambiental. Esta acción culminó en una exposición de postales en Desert City, en Madrid, coincidiendo con la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente.El pasado 13 de septiembre, más de una treintena de empleados y familiares de Carrier participaron en un Taller de Fotografía de Naturaleza gracias a la colaboración de la Asociación Fotográfica de Montilla (Afomo). Esta propuesta reforzó el vínculo entre empresa, familias y territorio, ofreciendo una mirada distinta al paisaje y a las especies que conviven en el humedal.Situada entre Montilla y Montalbán de Córdoba, la Laguna de Jarata ha sido objeto de diferentes actuaciones en los últimos años. En 2024 culminó unde la Junta de Andalucía, que supuso una inversión cercana a los 270.000 euros cofinanciados por el Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER).Gracias a estas actuaciones, la laguna recuperó su capacidad de almacenamiento, alcanzando los 29.000 metros cúbicos, y se dotó de infraestructuras como un observatorio de aves, señalética interpretativa y un sendero para visitantes.La aportación económica de Carrier, cercana a los 4.700 euros, ha permitido consolidar las actuaciones de conservación y mantener la línea de cooperación público-privada que caracteriza este proyecto. Una fórmula que, en palabras de la Fundación Somos Naturaleza, "ha demostrado que cuando administraciones, empresas y ciudadanía se unen, el impacto ambiental y social se multiplica".Con una extensión total de unas 13,4 hectáreas, el terreno sobre el que se asienta la laguna está formado por materiales impermeables pertenecientes al Triásico, muy similares a los de las diferentes lagunas del Sur de la provincia de Córdoba. La presencia de sal en el suelo y su tendencia a encharcarse en época de lluvias favorecen la proliferación de tarajes, un arbusto perteneciente a la familiaque se encuentra en el Mediterráneo occidental, aunque también son frecuentes los carrizos.El humedal de Jarata no solo cumple un papel esencial en la regulación del flujo hídrico y en la recarga de acuíferos, sino que también es refugio de especies vegetales y animales propias del sur de la provincia de Córdoba. A lo largo de la historia, este enclave ha sido escenario de usos ganaderos y agrícolas, pero en las últimas décadas sufrió procesos de desecación que comprometieron su biodiversidad. Hoy, tras los trabajos de restauración y las iniciativas educativas y culturales, vuelve a consolidarse como un espacio vivo, con futuro y con la mirada puesta en la sostenibilidad.