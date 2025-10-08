El 'Solera Lab' acogerá tres encuentros temáticos para fomentar el emprendimiento en Montilla



El Ayuntamiento de Montilla, a través del Área de Desarrollo, ha puesto en marcha un nuevo ciclo de emprendimiento en el, un espacio concebido para acompañar y fortalecer a los emprendedores locales y de la comarca, ofreciendo a coste cero un lugar para trabajar a personas interesadas en desarrollar sus proyectos.El teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales, explicó que el“es un espacio colaborativo y accesible donde cualquier persona emprendedora puede desarrollar su proyecto, beneficiándose de un entorno de trabajo compartido y de las sinergias que genera la innovación en comunidad”.Con estas palabras, el responsable municipal de Desarrollo quiso subrayar el carácter abierto e inclusivo de esta iniciativa, que busca convertir elsituado a las espaldas de la Casa Consistorial en un punto de encuentro para quienes deseen poner en marcha una idea o consolidar su negocio.El ciclo, que arranca mañana jueves 9 de octubre a las 20.00 de la tarde, se estructurará en tres encuentros temáticos orientados a diferentes áreas clave del emprendimiento. El primero de ellos se centrará en el emprendimiento cultural, abordando dinámicas creativas que muestran los retos de emprender desde la cultura y la creación artística.Posteriormente, se desarrollará una sesión sobre emprendimiento turístico, que pondrá el foco en la puesta en valor de los recursos patrimoniales, naturales y gastronómicos de Montilla y su comarca. Finalmente, el programa concluirá con un encuentro sobre emprendimiento juvenil, en colaboración con entidades locales, para impulsar la participación de jóvenes con ideas innovadoras.Este ciclo nace con la vocación de inspirar, conectar y ofrecer herramientas útiles a quienes están dando sus primeros pasos en el mundo empresarial. “Se trata de una apuesta del Ayuntamiento de Montilla por crear un ecosistema de apoyo al emprendimiento local, impulsando nuevas ideas y facilitando que puedan crecer sin barreras económicas”, señaló Rosales durante la presentación de la iniciativa.Elofrece un espacio de más de 100 metros cuadrados, concebido como un entorno flexible y dinámico que combina puestos de trabajo individuales, zonas comunes y servicios básicos para el desarrollo de iniciativas empresariales. Su diseño promueve la colaboración y la innovación compartida, con la intención de que las personas usuarias encuentren no solo un lugar donde trabajar, sino también un punto de inspiración y crecimiento conjunto.En ese sentido, el Área de Desarrollo del Ayuntamiento de Montilla mantiene su compromiso de seguir impulsando programas que fomenten la creación de empleo y la diversificación económica en la ciudad. El ciclo de emprendimiento en else inscribe, precisamente, en esa línea estratégica, apostando por un modelo de innovación colaborativa que combina formación y acompañamiento técnico.