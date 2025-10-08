El Montilla-Córdoba Triatlón suma nuevos éxitos en el IV Duatlón Cros de Menores de Castro del Río

NOTA: Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico a montilladigital@gmail.com y este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración. Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico ay este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración.

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón firmó una destacada participación en el IV Duatlón Cros de Menores "Ars Olea" de Castro del Río, una cita que reunió este pasado domingo a la joven cantera del triatlón andaluz en la localidad cordobesa que, de este modo, volvió a convertirse en epicentro del deporte base andaluz con una jornada que, además de poner el broche final al III Circuito Provincial de Triatlón de Menores "Diputación de Córdoba", formó parte de la VII Copa de Andalucía de Duatlón Cros de Menores.Desde primeras horas de la mañana, las instalaciones deportivas castreñas acogieron a los 87 menores que finalmente tomaron la salida, donde la representación montillana brilló con fuerza, sumando varios podios y una presencia destacada en prácticamente todas las categorías.De este modo, en la prueba Juvenil Femenina, Alba Torres Rivera se impuso con autoridad, logrando la primera posición y confirmando su excelente estado de forma en el tramo final de la temporada. Por su parte, en Cadete Masculino, Miguel Ruiz Bogas también alcanzó lo más alto del podio, mientras que sus compañeros Iraitz Márquez Sánchez y Sergio Arrabal Espinosa completaron una sólida actuación, finalizando en sexta y séptima posición respectivamente, en una de las categorías con mayor nivel competitivo.La cantera femenina del club volvió a ofrecer otro recital en la categoría Infantil Femenino, donde Nahikari Blanco Baños se proclamó campeona tras una carrera muy completa en los tres segmentos. Junto a ella, Marta Parrado Vidal, Paula Torres Rivera e Iria Jiménez Novoa completaron una gran actuación, con posiciones quinta, sexta y undécima respectivamente, demostrando el excelente nivel y la regularidad del club montillano.En Infantil Masculino, Mario Mesa Revuelta alcanzó un meritorio cuarto puesto tras mantener un intenso pulso con el grupo de cabeza, quedándose a las puertas del podio. Su hermana Elena Mesa Revuelta, en Alevín Femenino, repitió idéntico resultado, firmando una destacada cuarta posición en una categoría con un alto nivel de exigencia.El futuro del triatlón montillano también dejó su huella en las categorías más jóvenes. En Alevín Masculino, Alai Blanco Baños e Isaac Márquez Sánchez terminaron duodécimo y decimotercero respectivamente, mientras que Carla Díaz Cerezo ocupó la quinta posición en Benjamín Femenino.Además, Manuel Cantos Rodríguez consiguió subir al podio como tercer clasificado en Benjamín Masculino, cerrando una actuación coral que volvió a poner de relieve el gran trabajo formativo del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y de su Escuela Trisalus.Más allá de los resultados, la jornada en Castro del Río estuvo marcada por el ambiente familiar y educativo que caracteriza esta prueba. El evento, organizado por el Ayuntamiento de Castro del Río con la colaboración de la Diputación de Córdoba, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón (FATRI), destacó por su cuidada organización y por el entusiasmo del público, que arropó sin descanso a los jóvenes deportistas.Las carreras se desarrollaron en circuitos adaptados a cada categoría, combinando tramos de carrera a pie y bicicleta de montaña en un entorno natural ideal para este tipo de competiciones. Las salidas se fueron sucediendo desde las 10:00 hasta las 13:35 horas, con una excelente respuesta por parte de las familias, que disfrutaron de una jornada deportiva que combinó esfuerzo, diversión y aprendizaje.Como en ediciones anteriores, la categoría Prebenjamín volvió a tener un carácter no competitivo, premiando el esfuerzo y la ilusión de todos los participantes con una medalla conmemorativa al cruzar la meta. Además, el fin de semana deportivo se completó con la celebración, el día previo, de la Segunda Jornada de Tecnificación de Jóvenes Triatletas, en la que participaron 31 deportistas seleccionados, reforzando la apuesta por el desarrollo del talento base en Andalucía.En definitiva, el IV Duatlón Cros de Menores "Ars Olea" dejó en Castro del Río una jornada de deporte en estado puro, donde la cantera del triatlón montillano volvió a demostrar que el futuro del club se escribe con trabajo, ilusión y espíritu de equipo.