El paro sube en Montilla un 0,89 por ciento tras dos meses de descenso

La finalización de la vendimia en el marco Montilla-Moriles ha situado el número total de personas paradas registradas en Montilla en 1.361 al cierre del mes de septiembre, lo que supone un incremento mensual del 0,89 por ciento. De este modo, los datos difundidos por el Observatorio Argos del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) contabilizan 12 personas más en situación de desempleo que el pasado mes de agosto, una realidad que rompe la tendencia descendente que se había mantenido en los dos meses anteriores.Por sexos, la subida del paro afectó únicamente a las mujeres, que pasaron de 898 a 910 desempleadas, lo que representa un 1,34 por ciento más. Entre los hombres, el número de personas inscritas en el paro se mantuvo estable, con 451 en ambos meses. De este modo, las mujeres continúan representando el 66,86 por ciento del total de personas paradas registradas en la localidad.En cuanto a las personas demandantes de empleo —un indicador más amplio que incluye a quienes asisten a cursos de formación o perciben el subsidio agrario—, el mes de septiembre cerró con 2.790 inscritos, frente a los 2.828 de agosto. Este descenso de 38 personas equivale a una reducción del 1,34 por ciento respecto al mes anterior.En la distribución por sexos, se contabilizaron 926 hombres y 1.864 mujeres entre los demandantes de empleo. Así, los hombres representan el 33,19 por ciento del total, mientras que las mujeres suponen el 66,81 por ciento. El colectivo femenino continúa, por tanto, concentrando dos de cada tres personas en búsqueda de trabajo o formación en el municipio.Pese a todo, en la comparación interanual, el paro en Montilla se redujo respecto a septiembre de 2024, cuando se registraban 1.485 personas paradas. El descenso de 124 desempleados en los últimos doce meses equivale a una bajada del 8,35 por ciento, consolidando la tendencia de mejora sostenida en el mercado laboral local a lo largo del último año.En el conjunto de la provincia de Córdoba, el paro aumentó en 246 personas respecto a agosto, lo que representa una subida del 0,47 por ciento, según los datos de la Subdelegación del Gobierno de España. En comparación con el mes de julio, el incremento provincial fue de 529 personas, equivalente al 1,02 por ciento. En el análisis interanual, la tasa de desempleo provincial descendió un 8,37 por ciento, lo que supone 4.811 personas desempleadas menos que en septiembre del año pasado.A su vez, el 36,94 por ciento de los contratos firmados durante septiembre fueron indefinidos, frente al 63,06 por ciento de carácter temporal. Por sectores, el paro aumentó en industria (seis personas), servicios (484) y personas sin empleo anterior (89), mientras que descendió en agricultura (-144) y construcción (-189).Asimismo, la diferencia entre el paro masculino y femenino se mantuvo en valores elevados, con 13.434 mujeres paradas más que hombres, si bien el número de mujeres desempleadas menores de 25 años bajó en 51 respecto al mes anterior.La secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, reconoció que “los datos del paro en Córdoba no llegan a sorprender y vuelven a confirmar una tendencia propia de un mercado dependiente de la temporalidad, tanto del sector turístico, como del campo, con una industria que no acaba de despegar y un sector servicios sobredimensionado que sufre los vaivenes del turismo, del clima o de las celebraciones estacionales”.Haro señaló que “era previsible una ralentización del ascenso del paro, motivado por la reactivación del sector servicios, ya pasados los meses más duros de calor, aunque afectada, asimismo, por la prolongación del mismo. Aunque lo determinante llega de la mano del comienzo de campañas agrícolas tan importantes como la recogida de la aceituna, la vid o los cítricos. Un aumento de las contrataciones en este sector de 144 que ha ejercido de contrafuerte en un proceso de ascenso considerable del paro en el sector servicios que, en términos absolutos, nos deja un aumento de 484 parados más”.La responsable sindical afirmó que “las conclusiones y la valoración deben ser nítidas, el arrastre de todos los datos de empleo a través de la temporalidad, tanto del sector servicios como del sector agrario, mientras que la construcción y la industria se mantienen en, aproximadamente, las mismas cifras”.Por su parte, la secretaria de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) de Córdoba, Ana Acaiña, mostró la preocupación del sindicato ante el aumento del desempleo en la provincia, que en septiembre sumó 246 personas más en situación de desempleo, alcanzando las 52.672 personas en búsqueda de un puesto de trabajo, de las cuales el 62,8 por ciento son mujeres.Acaiña denunció que "ni las mujeres, ni la juventud, ni las personas mayores de 44 años encuentran facilidades para acceder al empleo", por lo que reclamó a las Administraciones "soluciones inmediatas frente a la pasividad actual". En sus palabras, “debería considerarse inasumible por parte de las administraciones competentes, ya que evidencia que la desigualdad de género en el acceso al empleo sigue siendo una de las mayores lacras del mercado laboral”.El sindicato destacó, además, la vulnerabilidad de las 5.713 personas desempleadas sin vinculación previa con ningún sector, entre las que se concentran 3.128 en las franjas de 20 a 24 años y mayores de 44 años, de las cuales 2.091 son mujeres (66,8 por ciento). “Desde CCOO estamos cansadas de escuchar que se ponen en marcha iniciativas, pero los datos muestran que no hay resultados. La pasividad de la administración ante esta problemática es insostenible”, subrayó Acaiña.Por último, el presidente de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF Córdoba), Antonio Rafael López, lamentó que el paro se haya incrementado en septiembre y que el mercado laboral vuelva a estar “marcado por la temporalidad y la precariedad”.El dirigente sindical afirmó que “estos datos deben hacer reaccionar a las administraciones a fin de que pongan soluciones que frenen este crecimiento tan negativo para el futuro de nuestros jóvenes y que impidan la huida fuera de la provincia para tener más y mejores oportunidades y condiciones laborales que las existentes aquí”.Además, López destacó que “de nuevo son las mujeres las que más se ven afectadas por el paro”, ya que el 63 por ciento de las personas desempleadas en la provincia son mujeres. En este sentido, reclamó “políticas para corregir esta brecha de género de manera que se mejore la situación de la mujer en el mercado laboral cordobés”.Por último, expresó su confianza en que los últimos meses del año registren un descenso del paro gracias a las campañas agrícolas y comerciales, aunque advirtió de que “mientras que los empleos que se generen no sean de mayor calidad, nuestro mercado laboral seguirá teniendo los vaivenes durante todo el año que le caracterizan”.