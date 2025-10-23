El emprendimiento turístico centra una jornada de trabajo en el Solera Lab



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla acogió ayer miércoles unaen el espacio Solera Lab, una cita impulsada junto a la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa con el objetivo de fomentar la creación de proyectos empresariales vinculados al turismo, la cultura y el desarrollo sostenible del territorio.El encuentro formó parte del ciclo de jornadas sobre emprendimiento que el Consistorio viene celebrando este mes, tras la primera sesión dedicada al ámbito cultural el pasado 9 de octubre, y antes de la cita final que tendrá lugar en noviembre en torno al emprendimiento joven y la economía social.El teniente de alcalde de Desarrollo Local, Valeriano Rosales, destacó durante la inauguración que “estas jornadas se enmarcan dentro de un ciclo de actividades con el que queremos seguir dando a conocer Solera Lab como un espacio de coworking, de emprendimiento y de oportunidades para quienes deseen poner en marcha una actividad empresarial”.Rosales subrayó que el Ayuntamiento de Montilla mantiene su apuesta firme por el emprendimiento local, recordando que “además de este tipo de jornadas, próximamente se harán efectivas las subvenciones al emprendimiento tanto para autónomos como para el alquiler de espacios, y se abrirá la convocatoria para disponer de una nave en el polígono de Jarata”. En este sentido, el edil montillano añadió que “la meta es ofrecer herramientas y apoyo real a quienes desean generar riqueza y empleo desde sectores con tanto potencial como el turístico”.Por su parte, el presidente de la Mancomunidad de Municipios Campiña Sur Cordobesa, Miguel Ruz, puso de relieve la importancia de la colaboración institucional para aprovechar los recursos de la comarca. “Tenemos un potencial enorme en artesanía, enogastronomía y patrimonio. Desde la Mancomunidad trabajamos hombro con hombro con los ayuntamientos, la Ruta del Vino y el Grupo de Desarrollo Rural para crear paquetes turísticos que atraigan visitantes y generen desarrollo económico”, señaló.La jornada, desarrollada en el espacio Solera Lab —que el Ayuntamiento de Montilla ha puesto a disposición como centro de innovación y emprendimiento—, contó también con la participación de profesionales del sector turístico como Antonio Martínez, gerente de Mil Amores Enoturismo.Durante su intervención, destacó que “el éxito del turismo rural y enogastronómico depende del trabajo constante y de la colaboración público-privada”, apuntando que “la Administración puede facilitar la promoción y la infraestructura, pero los productos turísticos deben crearse desde el ámbito local”.El evento se enmarcó en la estrategia municipal para consolidar a Solera Lab como punto de encuentro para la innovación, el emprendimiento y la cooperación empresarial. Este espacio, creado hace un año por el Ayuntamiento de Montilla, cuenta actualmente con un 75 por ciento de ocupación y se ha convertido en uno de los principales referentes para emprendedores locales.Además, Valeriano Rosales recordó que else ha consolidado como “un entorno de oportunidades y colaboración, abierto a cualquier persona que quiera emprender, sin importar su edad”, y añadió que “cada vez más personas de 40 o 50 años deciden reinventarse y emprender un nuevo camino profesional”.El ciclo de jornadas sobre emprendimiento se cerrará el próximo mes con una sesión dirigida por la Asociación Juvenil Remonta, centrada en las nuevas formas de empleo vinculadas a la economía social y digital. Con iniciativas como esta, el Ayuntamiento de Montilla busca fortalecer la red de emprendedores del municipio y ofrecer herramientas reales para que los proyectos locales puedan consolidarse, crecer y conectar con otros territorios.