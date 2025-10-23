La Casa Joven celebra mañana su cena solidaria en el Salón Montecristo de Montilla

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FUNDACIÓN SOCIAL UNIVERSAL

La Fundación Social Universal (FSU) organiza mañana viernes, 24 de octubre, a partir de las 21.00 de la noche, una cena solidaria en el Salón Montecristo de Montilla, con el objetivo de recaudar fondos para la Casa Joven, un proyecto que ofrece acompañamiento, orientación y oportunidades a jóvenes en situación de vulnerabilidad.Durante la presentación del evento, la técnica responsable de Casa Joven, Pilar Cucalón, y la coordinadora de proyectos sociales de la Fundación Social Universal, Carmen Mesa, detallaron el contenido de una velada que promete conjugar “la generosidad, la alegría y los sueños de la juventud”.El encuentro, que se celebra bajo el nombre de, prevé reunir a decenas de personas en una cita concebida para “implicar a la ciudadanía” en un gesto colectivo de apoyo a adolescentes y jóvenes de Montilla que “puedan salvar los obstáculos que encuentran en su camino y tengan oportunidades de vivir un presente de bienestar y crecimiento, mientras se esfuerzan para alcanzar ese futuro prometedor que están dibujando en su día a día en la Casa Joven”.Desde la organización se ha preparado con esmero una cena “emotiva, amena y divertida”, en la que los asistentes podrán disfrutar de un menú elaborado por el Restaurante Casa Gabi, compuesto por entrantes, dos platos, postre y bebidas. Además, la artista Bisbi Marín será la encargada de poner la nota de humor a la noche con tres monólogos, y se celebrará un sorteo con regalos donados por distintas empresas colaboradoras.La velada se abrirá con un acto de bienvenida y la proyección de un vídeo que mostrará qué es la Casa Joven y cómo ha transformado la vida de los chicos y chicas que participan en este proyecto, que cumple ahora siete años. Durante el evento también se rendirá un sencillo reconocimiento a una joven destacada por su esfuerzo y capacidad de superación durante el curso 2024/25.La Fundación Social Universal —una organización montillana creada en 1993 como respuesta a las alarmantes condiciones de pobreza detectadas en distintas regiones del mundo— promueve la Casa Joven desde 2018. Este espacio socioeducativo nació con la intención de ofrecer un entorno de calidez, protección y acompañamiento para adolescentes y jóvenes que viven en contextos desfavorables, fomentando su inclusión social, el desarrollo personal y la participación comunitaria.Carmen Mesa subrayó que iniciativas como esta cena son “de gran ayuda” para que el proyecto continúe creciendo, porque “con una pequeña colaboración de muchos el cambio se hace real, es posible romper las barreras de la pobreza y la exclusión, generando un entorno de bienestar y crecimiento”.