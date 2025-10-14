El Club Deportivo Apedem celebra sus 100 partidos oficiales con una goleada en Benamejí

Sporting de Benamejí 0 –- 4 Club Deportivo Apedem

Sporting de Benamejí: Manuel Aranda Mármol, José Francisco Aguilar Granados, Yomaiker José Alvarado Pineda, Juan Diego García González, Jaime García Casado, Javier Pacheco Escobar, Antonio Cabello Martín, Pablo Jesús Bergillos Porras, Víctor Pelegrín Cabello, Juan Jesús Torres Artacho y Juan Antonio Santaella Lara.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Alejandro Hierro Ramírez, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez, Pablo Llamas Salamanca y Alfredo Lorenzo Ordóñez.

Goles: 0-1 Alejandro Hierro Ramírez (min. 11); 0-2 Alejandro Hierro Ramírez (min. 21); 0-3 José Nicolás González Domínguez (min. 23); 0-4 Jesús García López (min. 84).

Árbitro: Alejandro Adame Gutiérrez. Asistentes: Samuel Jordán Garrido y Juan Pozo Merina.

Amonestaciones: Por parte del Sporting de Benamejí fueron amonestados José Francisco Aguilar Granados (min. 57), Juan Bautista Molero Arjona (min. 69), Javier Pacheco Escobar (min. 80) y Pablo Jesús Bergillos Porras (min. 89), todos ellos con tarjeta amarilla. En el Club Deportivo Apedem vieron la amarilla José David Urbano Jiménez (min. 5), Pablo Llamas Salamanca (min. 19), Carlos Repiso López (min. 73) y Lucas Hueso Priego (min. 83).

Incidencias: Partido correspondiente a la tercera jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal “Manuel Gómez Martínez” de Benamejí.

El Club Deportivo Apedem conquistó este domingo su primera victoria a domicilio de la temporada al imponerse por un contundente 0-4 al Sporting de Benamejí, en un partido que dominó de principio a fin. Fue una tarde redonda para los de Rafa Garrido, que no solo recuperaron sensaciones tras la derrota de la pasada jornada, sino que celebraron de la mejor manera posible su partido oficial número 100 desde el renacimiento del equipo en la temporada 2022-2023.Y es que el conjunto auriverde salió al césped con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Con hasta ocho cambios respecto al once anterior, el técnico cordobés apostó por revolucionar el equipo y la jugada le salió perfecta. Desde el pitido inicial, los montillanos se adueñaron del balón y del ritmo del encuentro, moviendo la pelota con criterio y desplegando un fútbol vistoso que recordó sus mejores tardes.El primer aviso llegó en el minuto 9, cuando un potente disparo de Álex Hierro desde fuera del área obligó al portero local a una gran intervención. Apenas dos minutos después, el delantero montillano inauguró el marcador culminando una jugada de tiralíneas: una salida limpia desde atrás, una combinación precisa en el medio campo y una asistencia de Ezequiel Salado que Álex Hierro convirtió en el 0-1, batiendo por bajo al guardameta. La grada visitante, con medio centenar de aficionados desplazados desde Montilla, estalló de alegría.Lejos de conformarse, el Apedem siguió apretando. En el minuto 20, otra vez Álex Hierro amplió la ventaja con un centro-chut desde unos 30 metros que sorprendió al portero benamejicense. El doblete del delantero marcó el tono de un encuentro en el que los auriverdes jugaron con confianza y fluidez.Apenas tres minutos después, Nico sentenció prácticamente el partido al hacer el 0-3 tras un pase del capitán Joseda, deshaciéndose del portero y marcando a puerta vacía. Así se llegó al descanso, con un dominio absoluto del conjunto montillano.La segunda mitad transcurrió con menor intensidad, aunque el Apedem siguió controlando el juego sin conceder apenas ocasiones. Rafa Garrido aprovechó para realizar cambios y dar minutos a varios jugadores. Las ocasiones siguieron cayendo del lado visitante: Nico, Ezequiel y Lucas Hueso rozaron el cuarto tanto, pero el guardameta local se lució con varias paradas de mérito.Finalmente, en el minuto 82, llegó la guinda. Felipe envió un pase medido al espacio y Chechu García, con picardía, se adelantó al portero, lo regateó y marcó a puerta vacía. El 0-4 cerraba una tarde impecable para un equipo que jugó, venció y convenció.El Club Deportivo Apedem no solo sumó tres puntos vitales para mantenerse en la parte alta de la clasificación, sino que lo hizo en un escenario que parece talismán. La celebración del centenar de partidos oficiales del equipo se convirtió así en una auténtica fiesta del fútbol montillano. La próxima jornada, los de Rafa Garrido recibirán al conjunto de Cañete de las Torres, con el objetivo de dar continuidad a esta racha y hacer buena la goleada lograda en Benamejí.