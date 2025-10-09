El Ayuntamiento frena las nuevas instalaciones de energías renovables para preservar el suelo rústico

El Ayuntamiento de Montilla ha decidido suspender temporalmente la concesión de licencias para nuevas plantas solares, proyectos de hidrógeno verde y biomasa, con el propósito de preservar el suelo rústico, reducir el impacto paisajístico y ordenar la implantación de energías renovables en el término municipal. La medida, de carácter cautelar, se mantendrá vigente hasta la aprobación del plan estratégico que establecerá qué proyectos podrán desarrollarse en Montilla y bajo qué condiciones.El alcalde de la localidad, Rafael Llamas, comentó que esta decisión “abre un periodo de reflexión y diseño estratégico que nos permitirá acompasar el crecimiento de las energías renovables con la preservación de nuestro paisaje”. En opinión del primer edil, este paso supone un avance significativo hacia un modelo energético más sostenible, pero también más equilibrado con la identidad rural y agrícola de la localidad.Llamas afirmó además que “Montilla se convierte así en un municipio pionero en Andalucía, ya que no se tiene constancia de que otros ayuntamientos hayan adoptado una suspensión de licencias de este tipo mientras elaboran un marco de ordenación específico”. Con estas palabras, el regidor quiso subrayar el carácter innovador de la iniciativa, que busca combinar el impulso a las energías limpias con la defensa del territorio.Por su parte, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance, señaló que los servicios técnicos municipales ya han realizado un diagnóstico de la situación actual. “El impacto paisajístico y medioambiental de estas instalaciones puede ser muy intenso si no se regula adecuadamente, de ahí la importancia de contar con un plan estratégico que defina qué proyectos son viables y bajo qué requisitos, dando seguridad a los promotores y también a la ciudadanía”, subrayó.Actualmente, el Ayuntamiento de Montilla ha registrado hasta 19 peticiones de información de compatibilidad urbanística para la implantación de plantas solares y cuatro solicitudes vinculadas a instalaciones de biogás e hidrógeno verde. La elevada demanda evidencia el creciente interés por desarrollar proyectos energéticos en la localidad, una circunstancia que, sin una regulación clara, podría alterar el equilibrio ambiental y agrícola del municipio.El nuevo Plan Estratégico —en el que trabaja el Área de Urbanismo, en coordinación con el departamento de Medio Ambiente— será un documento de referencia cuyas conclusiones se incorporarán posteriormente al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Este proceso permitirá que las futuras decisiones en materia de energías renovables se basen en criterios técnicos y ambientales sólidos, garantizando la compatibilidad entre la innovación y la protección del territorio.Con esta medida, el Ayuntamiento de Montilla busca preservar el suelo rústico frente a los impactos medioambientales, proteger las explotaciones agrícolas y salvaguardar el paisaje local. En definitiva, se trata de garantizar que el desarrollo de proyectos energéticos se realice de manera ordenada, evitando afecciones irreversibles y compatibilizando la implantación de las renovables con la defensa del territorio.La decisión, quey, también, por entidades como la Fundación Somos Naturaleza (FSN), marca un punto de inflexión en la planificación municipal, apostando por un futuro en el que la transición energética avance de la mano de la sostenibilidad, el respeto al entorno y la seguridad jurídica para empresas y vecinos.