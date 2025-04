El Pleno acuerda vigilar la instalación de grandes proyectos fotovoltaicos en Montilla

Eltratará de ordenar el desarrollo en el término municipal de huertos solares de grandes dimensiones mediante la redacción de un Plan Parcial que determine qué zonas son aptas para la instalación de megaproyectos fotovoltaicos. La medida, que fue planteada en una moción por el Grupo Municipal de, pretende "proteger del avance de las instalaciones de energías renovables algunos espacios de alto valor agrícola y paisajístico".La Corporación municipal dio luz verde durante su última sesión plenaria, con los votos a favor dely del grupo proponente, y con la abstención del, a la elaboración de un plan que permitirá "blindar nuestro territorio ante la explotación que, en el futuro, puedan hacer del mismo grandes empresas eléctricas y fondos de inversión a los que nada les importa ni nuestra tierra ni sus gentes", tal y como defendió la portavoz de IU,, quien resaltó que "la necesaria implantación de las energías renovables no puede ser a cualquier precio".Para IU, el desarrollo de este Plan Parcial y la zonificación resultante sería la "única herramienta" de la que dispondría el Consistorio montillano ante la "manga ancha" de lay "frente al despropósito de estos megaproyectos de producción fotovoltaica".A juicio de Rosa Rodríguez, "para el desarrollo de las energías renovables no se deben usar suelos productivos, generadores de empleo y riqueza", toda vez que defendió que "la producción de energías no puede estar en contra de nuestro sector primario".En el caso de Montilla, uno de los dos proyectos de grandes instalaciones fotovoltaicas, actualmente en estudio, y que podría sumarse a los otros dos ya existentes, cuenta con el rechazo de colectivos como, que ha presentado alegaciones por entender que la iniciativa "contribuye a destruir el hábitat de especies en protección como el alzacola rojizo o el cernícalo primilla", según desveló Rodríguez.A favor de esta moción se manifestó el Grupo Socialista, representado en este debate por la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente,, quien recordó que, en 2022, "el Pleno ya se manifestó en apoyo del manifiesto de Aliente, la plataforma Alianza de Energía y Territorio, favorable a ordenar estas instalaciones fotovoltaicas para evitar que se comprometiera el paisaje, el desarrollo del suelo agrícola y el patrimonio natural".Casado mostró el respaldo del equipo de gobierno a un modelo "descentralizado" de energías renovables, que "prime el autoconsumo y las plantas generadoras de energía sobre cubiertas", posicionándose a favor de una "planificación adecuada", en la que tomen protagonismo la participación ciudadana y la protección del territorio.Con todo, la concejala montillana reconoció tener "serias dudas" sobre la utilidad de la moción de IU "para llegar a la restricción en el otorgamiento de licencias que, en definitiva, es lo que se pretende". En ese sentido, Raquel Casado propuso una enmienda para permitir la suspensión cautelar de licencias a estos megaproyectos mientras se desarrolle el instrumento urbanístico del Plan Parcial.Por el PP,declaró el apoyo de su grupo a "cualquier tipo de actuación que, de forma directa, afecte a nuestro sector agrícola, por ser uno de los motores fundamentales que todavía sigue vertebrando el crecimiento económico de Montilla". En ese sentido, declaró que "es fundamental buscar un equilibrio en esa transición hacia una economía verde que ayude a frenar el cambio climático y la protección de las comunidades y los paisajes rurales".El edil popular cuestionó la definición de "megaproyecto" porque, a su juicio, la moción de IU no aclaraba qué extensión debía ocupar una instalación para recibir esa calificación, al tiempo que aludió a la generalización del minifundismo en Montilla como una restricción a la llegada de estos grandes huertos solares que, de media, tienen unas 100 hectáreas. En última instancia, Arrabal justificó la abstención de su grupo sobre la base de que "la aprobación de una zonificación podría dejar a Montilla al margen de todos los beneficios inherentes a la producción de energía renovable".Asimismo, la moción aprobada insta a lay a laa "desarrollar medidas similares de zonificación de territorios aptos y no aptos a nivel comarcal y provincial", mientras que a la Junta de Andalucía se le apremia a "desarrollar políticas que protejan el territorio rural y medioambiental andaluz, contra la construcción incontrolada de macroproyectos fotovoltaicos".