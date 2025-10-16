Ecologistas en Acción invita a descubrir el Cordel de El Chorrillo



Ecologistas en Acción Montilla reanudará este próximo domingo, 19 de octubre, a las 10.00 de la mañana, sus rutas de la seriecon una salida al Cordel de El Chorrillo, un paraje que guarda historia, biodiversidad y también amenazas que podrían transformar su paisaje en pocos años.El recorrido, que partirá desde El Portichuelo —junto a la rotonda de incorporación a la autovía Córdoba-Malaga (A-45)—, se extenderá a lo largo de unos dos kilómetros hasta alcanzar la Fuente de El Chorrillo, donde aún se conserva el antiguo venero que abastecía la zona. Será una caminata sencilla, pensada para disfrutar del entorno, conocer su valor ecológico y reflexionar sobre los desafíos medioambientales que enfrenta este espacio.El Chorrillo es una de las diecinueve vías pecuarias con las que cuenta el término municipal de Montilla. En algunos tramos todavía mantiene su trazado original de 72 varas, es decir, unos 37 metros de anchura. Estas vías, antaño transitadas por el ganado trashumante, representan hoy un valioso patrimonio ambiental con múltiples posibilidades para la conservación, el ocio y la educación ambiental.Desde el colectivo ecologista subrayan que las vías pecuarias pueden convertirse en auténticos corredores verdes para la fauna y flora autóctonas. En ese sentido, Ecologistas en Acción trabaja en la creación de un Cinturón Verde que conecte distintos caminos y veredas mediante reforestaciones en sus márgenes.El objetivo no es solo recuperar la biodiversidad y favorecer su uso recreativo, sino también mitigar los efectos del cambio climático en el entorno montillano. Este trazado podría comenzar en la Fuente de El Pez y continuar por la Vereda de la Marquesa, Duernas, La Plata, Los Limones, Chorrillo, Canaleja, La Zarza, Malabrigo, Fontanar, Panchía y Fuente del Cubo, formando una red natural que circunde buena parte del municipio.Sin embargo, el paraje de El Chorrillo y otros espacios colindantes con el término municipal de Montemayor se encuentran actualmente amenazados por la proliferación de megaproyectos fotovoltaicos. Ecologistas en Acción lleva desde 2021 oponiéndose a estas instalaciones mediante alegaciones y recursos, al considerar que generan graves perjuicios sobre la avifauna local, además de un fuerte impacto paisajístico y económico en la comarca.En este enclave concreto, se ha aprobado un macroproyecto solar contiguo a otros ya en construcción en las inmediaciones del Castillo de Dos Hermanas, en Montemayor, y a los ya operativos en el término de Espejo. Todo ello conforma un territorio de más de 2.000 hectáreas de superficie continua cubierta por paneles solares, una extensión que preocupa profundamente al colectivo.La actividad de este domingo busca precisamente acercar la naturaleza local a los vecinos y fomentar una mirada más consciente sobre su conservación. La iniciativa se enmarca en el proyecto, que ya ha explorado parajes como el Arroyo Hondo, la Fuente del Álamo, la Poza de los Granados o la Laguna de la Plata.“Conocer los parajes naturales es el primer paso para desarrollar una estrategia de conservación y mejora”, destacó Rafael Ruz, portavoz del colectivo, quien animó a los participantes a disfrutar de la jornada y a descubrir un enclave que, pese a su cercanía al núcleo urbano, esconde un gran valor ecológico.