Almacenando recursos en su escalada hacia la cima

Montilla Club de Fútbol 1 -- 0 Club Deportivo Rociana

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, Gorka, Juan María, Tena y Tiago. También jugaron Alberto Bermejo, Amara, Rafa Alcaide, Sergio Heredia y Adrián.

Club Deportivo Rociana: Roberto, David Gil, Pichardo, Martín, Raúl, Ligero, Rojas, Bernal, Nelson, Raposo y Daviti. También jugaron Cordero, Adil, Ferrer, Ismael y Evi.

Goles: 1-0 Moslero (m.31).

Árbitro: Denis Daniel Fáez Santovenia (Málaga). Amonestó por parte local a Gorka, Juan María, Sergio Heredia y Alberto Bermejo. En el bando visitante serían amonestados Cordero y Adil.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.



Tercera victoria consecutiva del Montilla Club de Fútbol que permite al cuadro de Isaac Cuesta colocarse en la zona noble de la clasificación. Sin demasiada vistosidad en ciertos momentos, pero siendo superior al Club Deportivo Rociana en gran parte del encuentro, el cuadro montillano obtuvo el triunfo, merced a un solitario gol de Moslero en el primer acto.Comenzó el encuentro con numerosas bajas en el plantel auriverde. Molero, José Carraña, Ángel Lara y Rubén Jurado —este último en proceso de recuperación desde agosto tras caer lesionado durante la Copa Andalucía— no podían ser de la partida.Este contratiempo que viene arrastrando el conjunto vinícola desde principio de temporada no sería excusa para un Montilla que salió al terreno de juego con las ideas claras. El juego combinativo y la presión a la salida de balón del cuadro rocianero permitió ver un juego volcado sobre la meta visitante.La primera ocasión llegó a los nueve minutos de juego en un disparo de Tiago que se marchó por encima del larguero. Varios fueras de juego por escasos centímetros de Pedro Crespín evitaron una serie de acciones de peligro en el área rocianera.De igual modo, los centros se sucedieron sobre la portería foránea, no encontrando rematador. El Montilla insistió. Sin embargo, no tendría la contundencia necesaria en los metros finales. Gorka y Tiago en dos lanzamientos blocados por el guardameta, y luego Moslero, con un disparo raso que despejó con la pierna el cancerbero, probaron fortuna sin alcanzar el premio.Llegados al minuto 31, los montillanos alcanzaban el tanto. Un pase en profundidad de Tiago permitió a Moslero entrar en el área y batir por bajo al portero rocianero, colocando el uno a cero en el marcador. Tras el gol, el encuentro se mantuvo en una dinámica similar.El Montilla dominaba el esférico, mientras la Rociana buscaba sin éxito acercarse a la meta local. En la recta final del primer acto, un centro raso de Gorka se paseó por el área chica sin conectar con ningún compañero. Instantes después, Antonio Pino, en boca de gol y libre de marca tras una asistencia de Moslero, erró su disparo. El Montilla no sentenció la contienda, llegando al descanso con la sensación de haber dejado con vida a su rival.Tras el paso por vestuarios, los auriverdes realizaban varios arreones en su caudal ofensivo, en los que la falta de claridad en los metros finales evitaba el gol. Los minutos transcurrían con esa calma tensa provocada por el ajustado marcador, viéndose a un Club Deportivo Rociana sin atisbos de peligro hasta que, a los 62 minutos de juego, llegó la ocasión más clara para los visitantes. Bernal recibió un balón en largo, realizando el atacante un disparo que se marchó al lateral de la red ante la salida de Rafa Martínez.Tras el susto, ambos banquillos movían ficha. Destacó en el bando auriverde la vuelta de Sergio Heredia tras varias semanas sin poder entrar en la convocatoria, aspecto positivo que alivia la saturada enfermería montillana. Con todo ello, el juego entró en una fase de caos en el que la pelota no tenía dominador y la creatividad no estuvo presente.De este modo, se llegó a la recta final con varios pases al corazón del área rocianera sin finalización por el ataque montillano. El marcador no se movió y el Montilla alcanzó un triunfo que le permita llegar a los 13 puntos en su casillero y ocupar la cuarta posición en la tabla, a tan solo tres puntos de la zona de ascenso directo. Dicha posición la ocupa su próximo rival, la Unión Balompédica Lebrijana. Un duelo de altos vuelos en el que los montillanos buscarán reafirmarse en su progresión.