El Club Deportivo Apedem se mete en la pelea por el ascenso

C. D. Atlético Perabeño 0 -- 2 C. D. Apedem

Club Deportivo Atlético Perabeño: Jesús Luque Corredera, Jaime Hernández García, Alfonso Ruiz Rojas, Álvaro Gaitán Muñoz, Alejandro Jodas Ferrer, Manuel Pérez Atel, Juan Antonio Soto Moyano, Youssef El Goumri, Juan Francisco Bernal Ariza, Juan Manuel Gómez Ruiz y Pablo Manuel Díaz Hornero.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Felipe Montero Salas, Javier Albornoz Hidalgo, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Juan Sánchez Zafra, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Fernando Gómez Lorenzo, José Nicolás González Domínguez y Alfredo Lorenzo Ordoñez.

Cuerpo técnico del C. D. Atlético Perabeño C. F.: Antonio Hornero Pérez (entrenador), Daniel Boquizo Abarca (delegado de campo) y Manuel Hornero Pérez (encargado de material).

Cuerpo técnico del C. D. Apedem: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Fernando Bonilla Berlanga (delegado), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Goles: 0-1 Juan Antonio Soto Moyano (min. 61, en propia puerta); 0-2 Fernando Gómez Lorenzo (min. 65).

Árbitro: Aitor Hervás Fernández. Asistentes: Daniel Muñoz Serrano y Carlos Pastor Salazar.

Amonestaciones: Por el C. D. Atlético Perabeño vieron tarjeta amarilla Alejandro Jodas Ferrer (min. 38), Álvaro Gaitán Muñoz (min. 44), Antonio Hornero Pérez (min. 44), Pablo Manuel Díaz Hornero (min. 56) y Manuel Pérez Atel (min. 67). Por el C. D. Apedem fueron amonestados Fernando Gómez Lorenzo (min. 44), Juan Domínguez Jiménez (min. 64), Juan Sánchez Zafra (min. 70) y Lucas Hueso Priego (min. 88).

Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Municipal de Pedro Abad.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem conquistó ayer una valiosa victoria en Pedro Abad por 0-2, en una mañana gris y pasada por agua que no impidió al conjunto montillano sumar su tercer triunfo consecutivo y situarse en puestos de ascenso. El equipo de Rafael Garrido firmó un partido muy completo, dominando de principio a fin y mostrando una superioridad que pudo reflejarse con un marcador aún más amplio.Desde el pitido inicial, el conjunto vinícola se adueñó del balón y del ritmo del juego. En el primer tiempo, los visitantes generaron un auténtico aluvión de ocasiones —hasta siete claras—, pero se toparon una y otra vez con la figura del portero local, que se convirtió en el héroe del Club Deportivo Atlético Perabeño.Aarón Salado, Lucas Hueso, Chechu y Dito fueron protagonistas de un sinfín de llegadas que mantuvieron en vilo a la grada, aunque la falta de acierto y la inspirada actuación del guardameta impidieron que el marcador se moviera antes del descanso.La segunda mitad continuó con el mismo guion. El Club Deportivo Apedem siguió empujando con insistencia, consciente de que el gol debía llegar más temprano que tarde. Y así fue. En el minuto 62, una internada de Ezequiel Salado —uno de los jugadores más desequilibrantes del encuentro— terminó en un centro que un defensor local introdujo en su propia portería al intentar despejar.Apenas dos minutos después, la euforia se desató entre los numerosos aficionados montillanos desplazados al Estadio Municipal de Pedro Abad: tras un saque de esquina, Albornoz peinó el balón en el segundo palo y el central Fernando, de espaldas y en una acción acrobática de chilena, anotó el 0-2 definitivo.El tanto fue una auténtica obra de arte que certificó la superioridad de los visitantes. A partir de ahí, el equipo de Garrido controló el juego con madurez, siguió generando peligro y obligó de nuevo al portero local a lucirse, sobre todo en los minutos finales, con un potente disparo de Dito desde fuera del área y un cabezazo a bocajarro de Chechu que rozó el tercer tanto.Más allá del resultado, el encuentro dejó patente el trabajo meticuloso que el cuerpo técnico encabezado por el entrenador cordobés Rafael Garrido viene desarrollando durante la semana para mejorar el rendimiento del grupo. La solidez defensiva, la intensidad en la presión y la fluidez en el juego ofensivo son el reflejo de un equipo que crece jornada a jornada.Además, el partido sirvió para confirmar la apuesta del Club Deportivo Apedem por su cantera. El joven Luis Domínguez, procedente del conjunto Juvenil que dirige Alfonso Mantero, debutó con el primer equipo disputando 35 minutos y convirtiéndose en el sexto jugador de la base en hacerlo esta temporada. También tuvo participación el juvenil Samir Bensenouci, que sumó su segundo encuentro en la competición.Con esta victoria, el conjunto montillano se coloca virtualmente entre los tres primeros clasificados de la Segunda Andaluza y mantiene su condición de invicto, situación que comparte únicamente con el Club Deportivo Higuerón, rival al que se enfrentará la próxima semana en el Estadio Municipal Miguel Navarro de Montilla, en un duelo directo por el liderato.El Club Deportivo Apedem llega a esa cita con la confianza reforzada y la ilusión intacta. Porque más allá del marcador, lo visto ayer en Pedro Abad fue la confirmación de un equipo en plena forma, ambicioso y convencido de que el ascenso está cada vez más cerca.