Todo listo para la XXXII Concentración Motera de Montilla

Montilla acogerá este próximo fin de semana la Concentración Motera, un encuentro organizado por el Motoclub Montilla, con la colaboración del Ayuntamiento, que alcanza su trigésimo segunda edición y que tendrá como centro de operaciones el recinto de Envidarte, que albergará esta fiesta para los amantes de las dos ruedas.La programación arrancará el viernes 26 de septiembre con un concierto tributo a El Último de la Fila de la mano de “Manolo, el Burro y Cía”, previsto a las 22:30 de la noche. La jornada se prolongará hasta bien entrada la madrugada con la sesión de DJ Lete a partir de la 1.00 de la madrugada, un anticipo del ambiente festivo que marcará todo el fin de semana.El sábado 27 de septiembre la actividad se intensificará desde primera hora. No obstante, no será hasta las 18:00 de la tarde cuando se lleve a cabo la tradicional ruta por la ciudad de Montilla, que servirá de punto de encuentro para decenas de motociclistas llegados desde distintos puntos de España.Más tarde, a las 20:00 horas, el público podrá disfrutar de una exhibición de trialen el propio complejo de Envidarte, antes de dar paso a una nueva sesión de DJ Lete a las 21:30 horas. La noche culminará con el concierto del grupo Trueno Azul, a las 23:00 horas, y de nuevo con la música de DJ Lete a partir de la 1.00 de la madrugada.La clausura llegará el domingo 28 de septiembre con una de las actividades más esperadas: la ruta por la ciudad de Montilla con visita a una bodega, fijada para las 12:00 del mediodía. Las personas inscritas en la concentración tendrán acceso a una visita guiada y a una paella de convivencia, en un ambiente distendido que unirá motor y gastronomía local. Durante la jornada también estarán disponibles los stands de marcas moteras y de, pensados para los aficionados que buscan un recuerdo especial de la cita.En definitiva, la XXXII Concentración Motera de Montilla ha preparado un fin de semana cargado de música en directo, espectáculos, rutas urbanas y experiencias enoturísticas. Un programa que, más allá del rugir de los motores, refleja el espíritu de una ciudad que sabe combinar la pasión por las motocicletas con su cultura y su hospitalidad.