María Jesús Montero presidirá en Montilla la Interparlamentaria del PSOE-A

La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, presidirá este viernes en Montilla una reunión de la Interparlamentaria socialista, un encuentro que reunirá a representantes del partido procedentes de diferentes asambleas parlamentarias. La cita tendrá lugar a partir de las 11.00 de la mañana en el Centro Cultural “Alcalde Antonio Carpio”, un espacio que se convertirá en punto de encuentro para debatir y marcar líneas estratégicas de cara al nuevo curso político.Este órgano interno del PSOE andaluz actúa como herramienta de coordinación entre los integrantes socialistas que desempeñan responsabilidades en el Parlamento de Andalucía, el Congreso de los Diputados, el Senado y el Parlamento Europeo. Su convocatoria, en pleno arranque de septiembre, llega para sentar las bases del trabajo parlamentario en los próximos meses.Desde la agrupación local del PSOE-A, su secretario general y alcalde de Montilla, Rafael Llamas, ha destacado la importancia de esta cita para la organización. “Con la llegada de septiembre iniciamos un nuevo curso político y lo hacemos de la mejor manera: con la presencia de María Jesús Montero, que estará con nosotros en Montilla para compartir este arranque lleno de ilusión y compromiso”, comenta Llamas quien, en una comunicación dirigida a la militancia, subraya la trascendencia de este encuentro previo a la primera interparlamentaria del curso.En palabras del dirigente socialista, este encuentro servirá para reforzar el espíritu colectivo y afrontar los retos que se avecinan. “Este encuentro, que se celebrará previo a la primera interparlamentaria del curso político, será un momento para poder saludar a nuestra secretaria general, con el objetivo de coger impulso para afrontar juntos los retos que tenemos por delante y renovar nuestra energía como organización”, afirma el primer edil montillano, en referencia a la próxima visita de la actual vicepresidenta primera del Gobierno de España y ministra de Hacienda.Además, la jornada tendrá un componente simbólico con la militancia local. “Al finalizar el acto realizaremos una fotografía con militantes y simpatizantes del PSOE-A de Montilla, como símbolo de unidad y fortaleza de nuestra agrupación”, añade Rafael Llamas, antes de remarcar que “juntos y juntas seguimos construyendo el futuro que Montilla, Andalucía y España necesitan”.Lase remonta al 14 de marzo de 2015 cuando, en calidad de consejera de Hacienda de la Junta de Andalucía, mantuvo un encuentro con empresarios en lapara, posteriormente, visitar la histórica Casa del Pueblo, en la calle Escuelas. Ahora, una década después, regresa a Montilla en un momento clave para la agenda socialista andaluza, con el objetivo de reforzar el vínculo de la formación con el territorio y su militancia.