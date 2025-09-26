La Hermandad de la Humildad organiza una cata de vinos en Bodegas Robles

La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano ha promovido, en colaboración con, la primera Cata de Vinos “Entre viñas y aromas”. La cita, que tendrá lugar mañana sábado, 27 de septiembre, se ha concebido como una experiencia enoturística completa, donde el vino se convierte en hilo conductor de la tradición, la sostenibilidad y la cultura local.La actividad arrancará a las 20:00 de la tarde con salida desde la estación de autobuses y dará paso a una velada en la que no faltarán los paisajes de viñedos, la historia de una de las bodegas más emblemáticas de Andalucía y la música en directo.El programa previsto comenzará a las 20:15 horas con la recepción de los asistentes en Bodegas Robles. A continuación, a las 20:30 horas, se realizará una visita guiada por las instalaciones de la firma y por sus viñedos ecológicos, para dar paso a la cata dirigida, a partir de las 21:00 horas. La noche continuará a ritmo de concierto, con la actuación del grupo Dale al Son a partir de las 22:30 horas y, posteriormente, con la música del DJ Manolo Arjona.El precio de la actividad es de 20,00 euros por persona, que incluye tanto el traslado en autobús desde la estación de Montilla hasta Bodegas Robles como un catavinos de recuerdo. Desde la organización han subrayado que las plazas son limitadas.La elección de Bodegas Robles para acoger esta primera edición no es casual. La firma montillana, santo y seña de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Montilla-Moriles, ha sido pionera en España en la elaboración de vinos ecológicos y en la certificación de la huella de carbono.Con casi un siglo de historia a sus espaldas, Bodegas Robles ha construido una trayectoria marcada por el respeto a la tierra y la innovación sostenible. “Cuanto más cuidamos la tierra, mejores son nuestros vinos y más respetamos nuestras raíces”, ha recordado en numerosas ocasiones Francisco Robles, gerente de la firma.Ese compromiso medioambiental no ha pasado desapercibido. La bodega ha sido reconocida con premios de gran prestigio como el, el, y elUna larga lista de distinciones que pone de manifiesto la coherencia de un proyecto que, desde 2001, elaboró el primer vino ecológico con DOP en Andalucía y no ha dejado de apostar por la reducción, reutilización y reciclaje, las energías renovables y las cubiertas vegetales en los viñedos.De este modo, la primera Cata de Vinos “Entre viñas y aromas” no solo ofrecerá una oportunidad para disfrutar de los vinos ecológicos de la tierra, sino que también permitirá acercarse a un modelo de producción profundamente enraizado en el territorio y en sintonía con los valores de la Hermandad de la Humildad. Una experiencia que une patrimonio, tradición y sostenibilidad bajo el sello inconfundible de Montilla.