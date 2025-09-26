Nuevas ofertas de empleo

Andalucía Digital, gracias a la colaboración de Alfacamp, programa de aceleración para startups, ofrece un listado con las ofertas de empleo más relevantes que ha publicado en las últimas horas el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) y otros portales especializados. Si usted dirige una empresa y requiere personal, puede publicar de manera gratuita una oferta en esta sección, enviando un correo electrónico a montilladigital@gmail.com con los datos más relevantes del puesto de trabajo que se desea cubrir.
Responsable de turno en Burger King (Montilla)Burger King, una de las cadenas de restauración más reconocidas a nivel global, busca un encargado o encargada de turno para su restaurante en Montilla. El puesto ofrece un contrato indefinido a jornada completa y es ideal para un profesional con experiencia en el sector de la hostelería que busque un rol de liderazgo y responsabilidad. El candidato seleccionado tendrá la misión de supervisar las operaciones diarias, gestionar al equipo, asegurar la calidad del servicio y la satisfacción del cliente, y resolver cualquier incidencia. Es una excelente oportunidad para quienes buscan estabilidad y un puesto de gestión en una empresa de gran prestigio. Oferta disponible en este enlace.
Profesores para ciclos formativos (Montilla)Zafiro Enseñanza, Animación y Servicios Socioculturales, empresa del sector de la formación y la educación, busca incorporar profesores para impartir módulos en ciclos formativos de grado medio y superior en el área sanitaria en Montilla. El puesto, con un contrato indefinido y un atractivo salario que supera los 2.500 € mensuales, es ideal para profesionales con titulación universitaria en Biotecnología, Fisioterapia, Nutrición, Enfermería u otras especialidades de la salud que deseen dedicarse a la enseñanza. El rol implica planificar y desarrollar clases, elaborar material didáctico y guiar a los alumnos en su formación, por lo que se valora la vocación docente y la capacidad de transmitir conocimientos de manera clara. Es una excelente oportunidad para aquellos que buscan un rol en la educación con la estabilidad de un empleo fijo. Oferta disponible en este enlace.
Digitalizador/-a de documentos (Córdoba)Se ha publicado una oferta de empleo en Tablón de Anuncios para un puesto de archivo y digitalización de documentos en la ciudad de Córdoba. El rol, con un contrato temporal a jornada completa, está destinado a una persona organizada y metódica, con atención al detalle, que se encargará de la gestión y el escaneo de documentos para su correcto almacenaje digital. Esta es una oportunidad ideal para quienes buscan adquirir experiencia en el ámbito de la administración y la digitalización, en un entorno de trabajo que requiere precisión y eficiencia. Oferta disponible en este enlace.
Instaladores de climatización (Lucena)Se ofertan tres puestos de trabajo para oficiales instaladores de climatización en Lucena, destinados a realizar tareas de climatización y frío industrial. Las funciones incluyen la instalación de tuberías de PPR, multicapa, hierro y acero inoxidable, así como trabajos que requieren conocimientos de electricidad y fontanería. El contrato será laboral fijo discontinuo, a jornada completa, con horario de jornada partida, mañana y tarde, y un salario bruto mensual de 1.400 euros. Se valorará disponer de permiso de conducir clase B para desplazamientos relacionados con el puesto. La oferta requiere experiencia previa en instalaciones de climatización y conducción de sistemas de aire acondicionado. Oferta disponible en este enlace.
Monitor/-a de deportes (Montilla)Una empresa en Montilla busca un monitor deportivo para unirse a su equipo con la seguridad de un contrato indefinido a tiempo parcial. El puesto está destinado a un profesional con titulación en Educación Física o certificaciones relacionadas, con experiencia previa en la organización y dirección de actividades deportivas grupales. El candidato ideal debe tener una gran capacidad de comunicación, ser proactivo y tener pasión por la salud y el deporte. Esta es una excelente oportunidad para un monitor que busque estabilidad laboral en un entorno enfocado en el bienestar físico. Oferta disponible en este enlace.
Administrativo/-a contable y fiscal (Palma del Río)Se oferta un puesto de trabajo para administrativo o administrativa contable y fiscal en Palma del Río, cuyas funciones incluyen atención al público, contabilidad con asiento y archivo de facturas, realización de declaraciones de renta y presentación de impuestos en el ámbito fiscal. El contrato será laboral indefinido, a jornada completa, con horario de mañana y tarde, y un salario bruto mensual de 1.500 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta contempla una vacante y requiere experiencia mínima de doce meses en ocupaciones similares, así como formación de grado superior en administración y finanzas, economía o contabilidad, incluyendo titulaciones universitarias o equivalentes en el área. Oferta disponible en este enlace.
Peones electricistas (La Carlota)Se ofertan dos puestos de trabajo para peón electricista en La Carlota, destinados a una empresa de iluminación artística para la campaña de Navidad. Las funciones principales incluyen tareas propias de peón electricista, colaborando en la instalación y mantenimiento de elementos eléctricos decorativos. El contrato será laboral temporal, con una duración estimada de 90 días, a jornada completa en horario de 8:00 a 14:00 y de 15:00 a 17:00, con un salario bruto mensual de 1.390 euros, con pagas extras prorrateadas. Se requiere disponer de permiso de conducir clase B y cumplir con las condiciones de seguridad y trabajo propias del puesto. Oferta disponible en este enlace.
Operario/-a de producción (Montilla)Una empresa en Montilla busca un operario u operaria de producción para unirse a su plantilla con un contrato indefinido a jornada completa. La oferta es ideal para un profesional con experiencia previa en el manejo de maquinaria industrial y un gran sentido de la responsabilidad. El puesto implica tareas de control de calidad, manejo de equipos de producción y cumplimiento de los estándares de seguridad y eficiencia. Esta es una excelente oportunidad para aquellos que buscan un trabajo manual estable en un entorno industrial con la seguridad de un empleo fijo. Oferta disponible en este enlace.
Cocinero/-a con discapacidad (Montilla)Se oferta un puesto de trabajo para cocinero o cocinera con discapacidad en Montilla, destinado a la preparación de comida diaria según la planificación nutricional establecida. Entre las funciones destacan la elaboración de menús respetando las normas de higiene y seguridad alimentaria, la gestión y control del stock de alimentos y pedidos, la supervisión de la limpieza de la cocina y zonas anexas, así como la colaboración con el equipo técnico y educativo para adaptar menús a necesidades específicas, como dietas o alergias. El contrato será laboral temporal de 90 días, a jornada completa, con horario de mañanas o tardes y salario de 1.382 euros mensuales. Oferta disponible en este enlace.
Fisioterapeuta (Baena)Se oferta un puesto de trabajo para fisioterapeuta en Baena, destinado a la intervención en el área de atención temprana infantil. El contrato será laboral indefinido, con jornada parcial en modalidad diaria de cinco horas, en horario de mañana y tarde, y un salario bruto mensual de 1.100 euros, con pagas extras prorrateadas. La oferta requiere contar con titulación universitaria en Fisioterapia, ya sea diplomatura o grado, así como una experiencia mínima de doce meses en la ocupación. También se solicita formación específica en atención e intervención temprana infantil y permiso de conducir clase B, siendo necesario disponer de automóvil. Oferta disponible en este enlace.
NOTA IMPORTANTE: Esta sección tiene un carácter meramente informativo. Andalucía Digital no avala, necesariamente, las ofertas laborales que se difunden por esta vía ni analiza en profundidad las condiciones económicas o de otra índole que puedan llevar aparejados estos anuncios. En ese sentido, si alguna persona detecta algún requisito que considere improcedente o no ajustado a Derecho, puede comunicarlo al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) para que, en su caso, puedan adoptar las medidas oportunas.
En virtud de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Andalucía Digital no gestiona ni reenvía currículums de personas candidatas a puestos de trabajo publicados en esta sección. Para hacer llegar cualquier candidatura a empresas interesadas, deben pulsar en el enlace que se facilita al final de cada oferta y adjuntar el CV en la pestaña que habilita para cada caso el SAE.
