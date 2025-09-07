La Banda Pascual Marquina volverá a poner música a Nuestra Señora de las Viñas

La Banda de Música Pascual Marquina acompañará por cuarto año consecutivo a Nuestra Señora de las Viñas durante la procesión que tendrá lugar esta tarde, en el marco de la LXX Fiesta de la Vendimia Montilla-Moriles, una celebración declarada de Interés Turístico que cada año devuelve a las calles de la ciudad un patrimonio cultural y religioso profundamente enraizado. La cita, muy esperada por los montillanos, volverá a reunir música, fervor y tradición en una de las noches más emotivas del calendario local.La jornada arrancará, un año más, en el Patio de La Marquesina de, punto de partida del cortejo procesional que se celebrará tras la Misa Flamenca, que se dedicará en honor a la patrona del Noble Gremio de la Vid y el Vino.Desde allí, a las 21.15 de la noche, comenzará el recorrido que guiará a la imagen de Nuestra Señora de las Viñas por un itinerario marcado tanto por la solemnidad como por el simbolismo. El cortejo avanzará primero por la Avenida de Andalucía, una de las principales arterias de Montilla, para después continuar por la calle Manuel Rodríguez "Manolete".Seguidamente, la comitiva se adentrará en la calle Capataz Juan Rodríguez, desde donde se encaminará hacia la Avenida de la Constitución y, más adelante, la Avenida de María Auxiliadora. El destino será la Plaza de la Merced, punto neurálgico de la Fiesta de la Vendimia, al que se prevé que llegue a las 22.15 de la noche.En este espacio, cargado de historia y recuerdos para generaciones enteras, tendrá lugar uno de los actos más emblemáticos de la Fiesta de la Vendimia: la tradicional pisa de la uva. Allí, en presencia de la imagen de la Virgen de las Viñas, se llevará a cabo la bendición y la ofrenda simbólica del primer mosto, un gesto sencillo pero lleno de significado que representa la gratitud del pueblo de Montilla hacia la tierra y sus frutos.Finalizado este ritual, la procesión continuará su camino de regreso. Retomará la Avenida de María Auxiliadora, descenderá por Doctor Raúl Porras y, finalmente, se dirigirá hasta la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, donde la imagen de la Virgen volverá a su sede canónica.La música será de nuevo la banda sonora de una noche especial. Los músicos de la Banda Pascual Marquina, fieles a la cita desde hace cuatro años, interpretarán el popular, compuesto por Ángel Cruz Pérez con letra de Enrique Garramiola Prieto. A esta pieza tan querida por los montillanos se sumará una cuidada selección de marchas procesionales, elegidas para acompañar con solemnidad el paso de la patrona de los viticultores.Pero más allá del sonido y del rito, la procesión es también un escaparate artístico, pues permite contemplar de cerca la imagen de Nuestra Señora de las Viñas, obra del prestigioso escultor valenciano Amadeo Ruiz Olmos. Su gubia dejó en Montilla un legado imborrable: además de esta Virgen que recibe culto en la ermita de La Merced, talló también el Santísimo Cristo del Amor o la imagen de Jesús Preso, obras de arte que hoy forman parte inseparable de la Semana Santa de Montilla.La historiadora Elena Bellido, directora de la Fundación Biblioteca Manuel Ruiz Luque y académica correspondiente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Artes de Córdoba, recordó aque "el artista se distinguió sobre todo en imaginería cofrade, pero también Escultura y Dibujo Artístico, disciplinas que impartió como profesor en la Escuela de Artes y Oficios de Córdoba".Su trayectoria —añade Elena Bellido— se cimentó en una intensa producción para diferentes localidades andaluzas, especialmente en Jaén, donde destacan obras como la Virgen de la Amargura de Baeza, el Cristo de la Humildad de Úbeda o el Cristo de la Expiración de Lopera.No obstante, Ruiz Olmos alcanzó gran reconocimiento con la imponente Última Cena de Cristo con sus apóstoles, realizada entre 1954 y 1958, en la que dio forma a trece figuras de talla completa. En Córdoba, además, su firma está presente en monumentos tan populares como la estatua de Maimónides en la Plaza de Tiberiades, el Triunfo de San Rafael del Puente de San Rafael o el Mausoleo de Manolete en el cementerio de Nuestra Señora de la Salud.El Premio Nacional de Escultura que recibió en 1948 consolidó su prestigio y atrajo a hermandades que confiaron en su arte para renovar o engrandecer su patrimonio. En Montilla, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Preso y María Santísima de La Esperanza apostó decididamente por su talento al encargarle la talla de su imagen titular, una decisión que, como apunta Elena Bellido, "da idea de la importante apuesta que se hizo en aquel momento por un escultor más que consagrado".