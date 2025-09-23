La AUGC traslada al equipo de gobierno sus propuestas para mejorar la seguridad en Montilla

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha trasladado al equipo de gobierno del Ayuntamiento de Montilla sus propuestas para mejorar la seguridad en el municipio y en el resto de la provincia de Córdoba. La reunión, que tuvo lugar en el propio Consistorio, contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, así como de la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad, Lidia Bujalance y del teniente de alcalde de Desarrollo Local y Seguridad, Valeriano Rosales.Durante el encuentro, los representantes del colectivo mayoritario en el seno de la Guardia Civil, que representa a nivel nacional a más de 30.000 agentes de todas las escalas, expusieron una serie de propuestas para mejorar la seguridad ciudadana."A pesar de que Montilla cuenta con un Puesto Principal —uno de los de mayor tamaño en la provincia—, la plantilla actual resulta claramente insuficiente", aseguraron los representantes de la AUGC, que destacaron que "el 13 por ciento de los efectivos no están disponibles por encontrarse comisionados o agregados en otras unidades y equipos especializados".Ello provoca, a juicio de la organización profesional, que la ratio se sitúe en “un guardia civil por cada 745 habitantes —por cada 859 habitantes si se tiene en cuenta el personal disponible realmente en la actualidad—, una ratio a todas luces insuficiente”.Los representantes de la asociación subrayaron que esta situación genera anomalías en la prestación del servicio. Así, “tener que derivar a los ciudadanos a fechas posteriores para poder ser atendidos adecuadamente, o tener que retirar la patrulla de las calles para poder instruir diligencias o custodiar detenidos” se ha convertido en algo habitual.Además, añadieron que el cierre de dependencias en poblaciones cercanas a Montilla provoca que “muchos ciudadanos de estos municipios sean derivados para presentar denuncia y ser atendidos en el Puesto Principal de Montilla, con todo lo que ello conlleva”.Aunque la criminalidad en Montilla descendió un 18,5 por ciento en el primer semestre de 2025, la AUGC alertó de que “algunas tipologías delictivas han aumentado considerablemente, y son precisamente las que están directamente relacionadas con la baja actividad preventiva debido a la falta de guardias civiles”.Entre las propuestas planteadas al alcalde, la asociación insistió en “el incremento de la plantilla de la Guardia Civil en Montilla y en toda la provincia, donde hay unas 165 vacantes sin cubrir, habiendo caído un 5,8 por ciento el número de efectivos en los tres últimos años”.De hecho, remarcaron que “la última convocatoria de destinos no solo no ha aumentado la plantilla, sino que la ha reducido, al irse a otras provincias más guardias civiles de los que llegan, e incluso algunas unidades han perdido efectivos, como ocurre con el Puesto Principal de Montilla al quedarse con dos componentes menos”.Junto al aumento de personal, la AUGC defendió la “necesidad de reestructurar el despliegue territorial de la Guardia Civil mediante la comarcalización de unidades y la agrupación de efectivos”, así como dotar de personal propio a los equipos especializados e incorporar al personal en situación de reserva para labores administrativas.Otro de los puntos tratados en la reunión fue el mal estado del parque móvil. La AUGC denunció que “el 28 por ciento de los vehículos de la Guardia Civil en Montilla se encuentran en mal estado, son muy viejos y acumulan muchos kilómetros, con el consiguiente gasto en reparaciones y mantenimiento –dos millones de euros durante los últimos cinco años en la provincia de Córdoba–”.Ante este panorama, propusieron “la utilización mayoritaria de vehículos de renting en la Guardia Civil, como se hace en otros cuerpos policiales, así como que el Ministerio del Interior centralice las compras de vehículos para los dos cuerpos estatales”.Finalmente, la asociación puso sobre la mesa cuestiones de fondo que afectan a los agentes, como el reconocimiento de la profesión de riesgo para guardias civiles y policías nacionales, el cumplimiento íntegro del acuerdo de equiparación salarial, la necesidad de implantar turnos de trabajo que permitan la conciliación familiar y laboral, y la reclasificación al grupo B funcionarial de las escalas básicas de ambos cuerpos.Con estas reivindicaciones, la AUGC busca visibilizar la precariedad de recursos y efectivos que, según denunciaron, está mermando la seguridad ciudadana y las condiciones laborales de los agentes en Montilla y en el conjunto de la provincia de Córdoba.