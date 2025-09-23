Grupo Tobalo incorpora Bestune a su red y sitúa a Lucena como referente automotriz en Andalucía Centro

Bestune T77: SUV de acceso compacto, ideal para quienes buscan estilo, versatilidad y tecnología al mejor precio.

Bestune T90: SUV premium: el hermano mayor del T77, elegante y espacioso con un interior de lujo y equipado de última tecnología, con sistemas de seguridad y conducción inteligente.

Bestune B70: una berlina sofisticada con habitáculo ergonómico, materiales premium y sistemas de asistencia de última generación. Ideal para quiénes buscan un coche diario para hacer también largos viajes con máxima comodidad a un gran precio.

vivió el pasado viernes un momento histórico con la presentación oficial de, la marca china distribuida en España porque desembarca en Andalucía Centro para revolucionar el mercado. El acto, celebrado en las instalaciones del concesionario en Lucena, reunió a más de 300 personas, entre autoridades, representantes del sector, clientes y amigos.María Jesús Martos, gerente de Grupo Tobalo, abrió la velada con un emotivo discurso en el que destacó los valores familiares que han guiado al grupo desde 1948: “A Bestune no solo le abrimos las puertas de nuestra casa, le abrimos nuestro corazón, por que nuestra mayor ilusión es crear un lugar donde cada persona que acuda se sienta acogida, valorada y escuchada”.Bestune llega de la mano del gigante industrial FAW Group, con una propuesta de gama media-alta que combina diseño vanguardista, tecnología avanzada y precios altamente competitivos. En Lucena ya se pueden descubrir tres modelos:Durante el acto, diversas autoridades subrayaron la importancia de este paso para Lucena y la región. El alcalde, Aurelio Fernández, felicitó al Grupo señalando que “Lucena es tierra de oportunidad y emprendimiento, y con Bestune se abre una nueva puerta al futuro de la automoción en la localidad”.Al igual que Agustín López, delegado territorial de Industria en Córdoba, que destacó la relevancia de la llegada de Bestune: “No es solo la presentación de una nueva marca; es una apuesta por la innovación y la continuidad empresarial de un Grupo que tiene las ideas muy claras”.Por su parte, Javier Hernández, gerente de Ventas de Bestune en España, mostró su entusiasmo por la colaboración: “Grupo Tobalo es el socio perfecto para distribuir Bestune por Lucena, Córdoba, Jaén y Granada. Con su experiencia y conocimiento del mercado, estamos seguros de que nuestros vehículos encontrarán aquí el lugar que merecen”.La presentación concluyó con las palabras de José Martos Gámiz, presidente de Grupo Tobalo, quien agradeció emocionado a su familia y a los asistentes. "Nada de esto sería posible sin el apoyo incondicional de mi mujer y mis hijos”, declaró. Y es que, con la incorporación de Bestune, Grupo Tobalo consolida su liderazgo en la automoción andaluza, ofreciendo una propuesta fresca y competitiva desde Lucena, enclave estratégico ubicado en el corazón de Andalucía.