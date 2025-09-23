El Partido Comunista de Montilla celebra la entrega de carnés a sus nuevos militantes



FOTOGRAFÍA: IZQUIERDA UNIDA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

El Partido Comunista de Andalucía (PCA) en Montilla celebró este domingo la entrega de carnés a sus nuevos militantes en un acto que tuvo lugar en la sede local de la organización y de Izquierda Unida (IU), situada en la calle Fuentes, donde se dieron cita numerosos simpatizantes y afiliados para compartir un ambiente de convivencia, camaradería y reconocimiento.La secretaria política del PCA en Montilla y portavoz del Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento, Rosa Rodríguez, abrió el encuentro con un mensaje cargado de gratitud hacia las cinco personas que han decidido sumarse al proyecto comunista en el último año, un compromiso que se conmemora con el tradicional acto de entrega de carnés a los nuevos militantes.En su intervención, la dirigente montillana destacó el sacrificio personal que implica el compromiso político en el contexto actual. “Queremos celebrar el compromiso militante adquirido por estas personas que han dado el salto a la vida militante con todo lo que eso conlleva hoy en día, con lo que supone de sacrificio de la vida personal y familiar en aras de la militancia y del interés general que, al fin y al cabo, es para lo que trabajamos”.Rodríguez quiso también rendir homenaje a quienes han sostenido al partido en épocas difíciles. “Queremos agradecer la militancia de las personas que llevan muchísimos años ya militando en nuestras filas porque hoy es muy fácil ser comunista, pero hubo un tiempo en el que eso estaba perseguido y era ilegal”, dijo la edil montillana, a la vez que expresó "nuestro reconocimiento, nuestro afecto y nuestro más sincero homenaje a todas esas personas que se jugaban la vida cuando el Partido Comunista era una asociación política ilegal".El acto contó con la participación del secretario político del PCA en Córdoba, Juan Hidalgo, quien abrió su discurso con un gesto de solidaridad internacional: “Quiero que mis primeras palabras sean para enviar un abrazo solidario desde Montilla a esa Flotilla de la Libertad que está surcando aguas y mares para llegar y abrir un paso humanitario a los ciudadanos de la Franja de Gaza y al pueblo palestino”. Hidalgo explicó, además, que la Flotilla Global recibe el nombre de "Sumud", que significa "perseverancia". Al respecto, afirmó que "la perseverancia y el compromiso son características de los comunistas en Montilla".En su repaso a la situación política andaluza, el secretario provincial del PCA fue tajante al censurar la política de Juan Manuel Moreno Bonilla al frente de la Junta de Andalucía. "No nos gusta nada cómo tiene la sanidad, cómo tiene la educación y cómo tiene los servicios públicos”, criticó.Por su parte, Toni Morillas, coordinadora provincial de IU en Málaga, reforzó el sentido del encuentro con un mensaje de resistencia y organización. “Con este acto celebramos algo que es muy importante en los tiempos que corren: celebramos el compromiso militante en unos tiempos en los que la ofensiva reaccionaria a nivel internacional, pero también en nuestra tierra, en Andalucía, nos quiere aisladas, nos quiere solas y pensando solo en cada una de nosotras”.La dirigente comunista malagueña puso el foco en la defensa de los derechos sociales y denunció que el Partido Popular (PP) “está deteriorando los servicios públicos, las principales herramientas que pueden proveer a la clase trabajadora y a las familias trabajadoras de calidad de vida: de algo tan básico como tener derecho a tiempo y como tener el derecho a ser felices y no estar cada día pensando en cómo llenar la cesta de la compra, en cómo llegar a fin de mes, en cómo pagar la vivienda o cómo pagar las actividades extraescolares de los niños”.Morillas también denunció con contundencia la situación en Palestina, a manos “del Estado criminal de Israel, que ha asesinado a más de 680.000 personas, de las cuales más de un 75 por ciento son mujeres, niñas y niños, muchos de ellos menores de 5 años, que están siendo masacrados”. En esa línea, la coordinadora provincial de IU en Málaga recordó que “el Partido Popular que gobierna la Junta de Andalucía en este momento no solo no ha condenado el genocidio, sino que ni siquiera se atreve a nombrarlo”.Para cerrar su discurso, Toni Morillas insistió en la fuerza de la movilización popular y aseguró que desde IU “celebramos que el Gobierno de España se haya puesto del lado bueno de la historia, frente a un Partido Popular que es una vergüenza para nuestro país”.