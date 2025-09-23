Estreno con épica: el Club Deportivo Apedem salva un empate en Puente Genil

Salerm C. Puente Genil 1 -- 1 C.D. Apedem

Salerm Cosmetics Puente Genil: John Audu Utoblo, Antonio Paniello Olmedo, Alfonso Caballero Muriel, Ismael Sales Baharoui, Francisco Jesús Marmolejo Polo, Cristian De Aburiza Zamorano, Fernando Romero Ruiz, David Heredia Galvez, Raúl Roldan Cecilia, Franck Yao Kouadio y José Manuel Luque Varo.

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, Juan Sánchez Zafra, José Antonio López Lama, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Javier Maciej Szczepanek Gachowicz, Fernando Gómez Lorenzo, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Coronel y Jesús García López.

Sustituciones: En el Salerm Cosmetics Puente Genil entraron Marco Morales García, Alejandro Baena Muriel, Álvaro Betrana Betrana, Mamour Ndour, Javier Vielva Gómez, Daniel Ríos Sánchez y José Luis Romero Vizcaíno a lo largo del encuentro. En el Club Deportivo Apedem, Alejandro Ramírez Garrido sustituyó a Dito en el minuto 70, lo que significó su debut oficial en Liga con el primer equipo.

Goles: 1-0 Ismael Sales Baharoui (min. 33); 1-1 Aarón Salado Sánchez (min. 90).

Árbitro: Manuel Torrejimeno Huelma. Asistentes: César Reyes Rojas e Ignacio Santiago Lafuente.

Amonestaciones: En el Salerm Cosmetics Puente Genil vieron tarjeta amarilla Franck Yao Kouadio (min. 24), Daniel Ríos Sánchez (min. 37), Mamour Ndour (min. 61), Javier Vielva Gómez (min. 75) y Mamour Ndour de nuevo (min. 89), lo que le supuso expulsión por doble amonestación. En el Club Deportivo Apedem fueron amonestados Eduardo Rueda Pérez (min. 17), Alejandro Ramírez Herrero (min. 27), José Antonio López Lama (min. 72) y Pablo Llamas Salamanca (min. 92).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil, ante unos cien espectadores, la mitad de ellos de Montilla.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

El Club Deportivo Apedem arrancó la temporada en el Estadio Manuel Polinario “Poli” de Puente Genil con un empate a uno que dejó sensaciones encontradas, pero que supo a triunfo para el conjunto auriverde tras rescatar un punto en la última jugada del partido. El choque, cargado de intensidad y emoción, midió a dos aspirantes al ascenso en la Segunda Andaluza Sénior en una tarde-noche que dejó momentos de tensión y estallidos de júbilo en las gradas.El primer tiempo tuvo un claro color local. El equipo pontanés, recién descendido de la máxima categoría provincial, llevó la iniciativa y encontró el premio en el minuto 33 gracias a un golpeo de falta ejecutado por Ismael Sales, futbolista aguilarense con pasado en la cantera montillana. El disparo sorprendió al meta visitante y colocó por delante al cuadro rojillo, que supo administrar la ventaja hasta el descanso ante un Apedem voluntarioso, pero poco preciso en la circulación de balón.Tras la reanudación, el guion cambió por completo. Los pupilos de Rafa Garrido salieron con otra energía, empujando con corazón más que con fútbol y metiendo al rival en su propio campo. El Puente Genil, bien armado atrás, resistió el empuje auriverde y parecía tener el encuentro bajo control. Los minutos avanzaban y las llegadas visitantes no encontraban premio.Sin embargo, cuando el cronómetro ya rozaba el final, el Apedem no se rindió. En el minuto 94, Ezequiel Salado encontró la complicidad de Pablo Llamas en la banda izquierda. Llamas dobló con potencia y sirvió un centro al área que cazó Aarón Salado. Con sangre fría y determinación, el delantero se abrió espacio con un par de regates y batió por bajo al guardameta local.Su primer tanto de la temporada llegó acompañado de una cifra redonda: el gol número 25 en su partido 80 con la camiseta auriverde. En ese instante, los cerca de cincuenta aficionados montillanos desplazados hasta Puente Genil explotaron de alegría, conscientes de lo que significaba salvar un punto en campo complicado.Más allá del empate, la tarde también dejó apuntes ilusionantes de futuro. El técnico auriverde dio entrada a dos juveniles en la convocatoria. El portero Aarón Márquez, que ya había tenido minutos en la Copa Diputación y en la Copa de Andalucía, volvió a formar parte del equipo Sénior aunque aún espera su debut liguero.Quien sí se estrenó en la competición oficial fue Alejandro Ramírez, lateral que disputó 20 minutos tras sustituir a Dito en el minuto 70. Con su participación, ya son 32 los juveniles que han debutado con el primer equipo desde 2023, un dato que refleja la apuesta del Apedem por la cantera.El empate final, pese a dejar un sabor agridulce en Puente Genil, permitió al Club Deportivo Apedem iniciar la temporada con un punto que refuerza la moral de un grupo joven y ambicioso. La temporada apenas comienza, pero el estreno ya ha dejado claro que el equipo montillano está dispuesto a pelear cada balón hasta el último suspiro.