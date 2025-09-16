El Montilla arranca en Sevilla un sufrido punto en su estreno liguero

Inter Sevilla 1 -- 1 Montilla Club de Fútbol

Club Deportivo Internacional de Sevilla: Álex Hormigo (Lean Pereira, m. 45), Javi, Yannick, Alan, Paco Jensen, Wilton Gael Mendoza, Sarmiento (Oscar, m. 45), Leider Manuel (Jose David, m. 65), David García (Jorge Jose Linares, m. 80), Emerson Arley Velez y Abel (Destiny, m. 25).

Montilla Club de Fútbol: Molero, A. Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Francis Moslero (Pedrito, m. 87), Gorka (Amara, m. 80), Tena, Tiago (Rafa Martínez, m. 60), Bermejo y Lara.

Goles: 0-1 Antonio Pino, de penalty (m. 3); 1-1 Wilton Gael Mendoza (m. 11).

Árbitro: Álvaro Cruz Viejo (Huelva). Amonestó por los locales a Javi y Leider Manuel. Por los visitantes, al técnico Isaac de la Cuesta y a Carraña. Expulsó por los locales a Wilton Gael Mendoza (doble amarilla, m. 50) y, por los visitantes, a Molero (roja directa, m. 60).

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la División de Honor Sénior, disputado en el Complejo Deportivo "Demetrio Pichel" de Sevilla, ante unos 50 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol arrancó la temporada este fin de semana con un trabajado y sufrido empate en tierras sevillanas, donde supo resistir a las dificultades de un partido lleno de matices y con un calor sofocante que puso a prueba la resistencia de los jugadores. El punto sumado deberá hacerse bueno la próxima jornada en casa, aunque dejó la sensación de que el conjunto auriverde estuvo cerca de llevarse algo más.El encuentro no pudo comenzar mejor para los vinícolas. Una jugada de Bermejo dentro del área local terminó en un rechace que recogió Gorka, quien fue derribado de manera clara. El árbitro decretó penalti y Antonio Pino no falló desde los once metros, adelantando a los montillanos con un certero disparo que inauguró el marcador.Sin embargo, la alegría duró poco. Apenas diez minutos después, una falta a tres cuartos de campo permitió al cuadro sevillano igualar con un remate de Mendoza que se coló en la portería de Molero. Con ese empate, el duelo entró en una fase más equilibrada, con ocasiones repartidas y un ritmo que se vio interrumpido en el minuto 30, cuando el asistente número uno sufrió una lesión y tuvo que ser sustituido antes de que el choque pudiera reanudarse.Tras el descanso, el partido ganó intensidad. En el minuto cincuenta, el propio Mendoza vio la segunda amarilla y fue expulsado, dejando a los locales en inferioridad numérica. El Montilla se lanzó entonces en busca de los tres puntos, y Tiago dispuso de una ocasión clara que pudo cambiar el rumbo del encuentro.Sin embargo, un error defensivo en una salida del guardameta Molero complicó aún más la mañana. El colegiado interpretó la acción como penalti y expulsó al portero montillano. Aun así, la fortuna sonrió a los auriverdes cuando Rafa Martínez, recién incorporado, detuvo la pena máxima y mantuvo viva la esperanza.Con el paso de los minutos y el desgaste acumulado por las altas temperaturas, el ritmo se fue enfriando, aunque el Montilla mantuvo la iniciativa. Los cambios refrescaron al equipo, que dispuso de varias ocasiones consecutivas en las botas de Moslero, Bermejo, Amara o Soto. Pese a los intentos, el marcador ya no se movería. El pitido final selló el empate y otorgó al Montilla su primer punto de la temporada, un botín que supo a esfuerzo y a resistencia en un escenario complicado.El próximo compromiso llevará a los de la Campiña a estrenar la temporada en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, donde recibirán al Atlético Palma del Río el domingo 21 a las 12:00 horas, con la mirada puesta en sumar la primera victoria ante su afición.