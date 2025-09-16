Afamo conmemora el Día Mundial del Alzheimer con varias actividades en Montilla



La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer y Otras Demencias de Montilla (Afamo) ha preparado un programa especial de actos para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer, que se conmemora el próximo domingo 21 de septiembre, con iniciativas dirigidas tanto a sensibilizar a la ciudadanía como a rendir homenaje a quienes sostienen en silencio el peso de la enfermedad: las personas cuidadoras.A lo largo de estas semanas, Montilla se convertirá en un punto de encuentro en torno a la memoria, la investigación y la importancia del cuidado. El primer gesto llegará este viernes, 19 de septiembre, con la instalación de una mesa informativa en el Centro de Salud de Montilla, donde durante toda la mañana se ofrecerá orientación y se repartirán folletos divulgativos. El objetivo, según han explicado desde la asociación, será acercar a la población el conocimiento sobre una enfermedad que afecta cada vez a más familias y que, pese a los avances científicos, continúa sin cura.La programación proseguirá el martes 23 de septiembre con una ponencia titulada, a cargo de Sara Cobos, fisioterapeuta de Afamo. La cita tendrá lugar a las 19:00 de la tarde en el Centro de Día Afamo, situado en la calle Madame Curie, en el Polígono Industrial Llanos de Jarata.Tras la conferencia se celebrará un acto de reconocimiento a las personas cuidadoras, un gesto de gratitud hacia quienes dedican cada jornada a sostener la vida cotidiana de los pacientes y que, muchas veces, sacrifican su propio bienestar emocional y físico en el proceso.La agenda se cerrará el sábado 4 de octubre con un acto muy especial en el Salón de Eventos Montecristo, reservado a socios con invitación. Será la conmemoración del 25.º aniversario de Afamo, un cuarto de siglo de compromiso con Montilla y con todas aquellas familias que han encontrado en la asociación un refugio y un apoyo imprescindible.El Alzheimer constituye una de las principales causas de discapacidad y dependencia entre las personas mayores de 65 años. La detección precoz sigue siendo la gran aliada, ya que permite acceder a tratamientos que, aunque no curan la enfermedad, sí ayudan a ralentizar su evolución y a mejorar la calidad de vida.La pérdida de memoria que afecta al trabajo, las dificultades en las tareas diarias, los problemas de lenguaje o la desorientación en tiempo y lugar son algunos de los síntomas de alarma que deben invitar a consultar de inmediato con un especialista.En ese sentido, la asociación insistió en que los enfermos de Alzheimer aún viven, durante años, con la posibilidad de disfrutar de momentos de felicidad y de seguir participando en la sociedad, siempre que reciban una atención adecuada.De igual modo, subrayaron que las personas cuidadoras desempeñan un papel esencial, ya que con el tiempo los pacientes se vuelven totalmente dependientes y necesitan ayuda en cada acción diaria. Por eso, Afamo recordó que también resulta vital que quienes cuidan aprendan a cuidarse a sí mismos, para no caer en la depresión ni en el agotamiento emocional.Con esta programación, Afamo no solo ha querido poner el foco en la enfermedad, sino también en la importancia de la comunidad, de la empatía y de la investigación. Y es que cada gesto, cada charla y cada homenaje se convierten en una manera de mantener viva la memoria de quienes conviven con el Alzheimer.