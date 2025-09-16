El Ayuntamiento reparte 31.000 euros en ayudas para diez asociaciones culturales

El Ayuntamiento de Montilla ha concedido un total de 31.000 euros en subvenciones para la promoción y difusión de la cultura y el patrimonio local a lo largo de este año 2025, en una resolución definitiva dictada por el alcalde, Rafael Llamas, con el objetivo de reforzar el tejido asociativo de la ciudad y mantener el compromiso institucional con la vida cultural montillana.No todas las entidades llegaron al final del camino. La Asociación Cultural y Deportiva (ACUDE) y ladeclinaron finalmente continuar con el procedimiento de subsanación. Esa renuncia abrió el paso a diez colectivos beneficiarios que sí han visto respaldadas sus iniciativas, unos aceptando la propuesta inicial y otros ajustando sus presupuestos para adaptarse a las condiciones establecidas en la convocatoria.Entre las entidades que aceptaron la propuesta sin cambios figuran la Asociación El Coloquio de los Perros, que recibirá 3.000 euros para el desarrollo de sus actividades literarias y culturales o la Fundación Somos Naturaleza (FSN), con una subvención de 3.500 euros destinada a proyectos de sensibilización medioambiental.Por su parte, la Asociación Cultural 3,5 percibirá 2.800 euros; el Grupo Capachos, 3.200 euros; la Asociación Cultura Viva, una cuantía de 2.700 euros; la Hermandad del Sagrado Descendimiento, que contará con 2.500 euros; y la Agrupación Musical La Unión, respaldada con 3.300 euros por el Consistorio montillano.En el grupo de entidades que reformularon sus proyectos destacan la Asociación de María Auxiliadora (ADMA), que presentó un nuevo presupuesto aceptado en 8.987,47 euros, convirtiéndose en una de las beneficiarias con mayor apoyo económico.La Asociación de Antiguas Alumnas del Colegio La Asunción ajustó su propuesta a 500,18 euros, mientras que la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) "Gran Capitán" cerró su reformulación con 2.458,78 euros. La AMPAE "Hermana Marcela" del Colegio La Asunción ha visto aceptado su nuevo presupuesto en 1.807,58 euros, toda vez que la AMPA "Maestra Penagos" del IES Inca Garcilaso ha obtenido una subvención de 882,78 euros. La suma de todas estas aportaciones alcanza los 31.000 euros.El acuerdo impone también compromisos a los beneficiarios. Así, cada colectivo deberá incluir el logotipo oficial del Ayuntamiento de Montilla en su cartelería y materiales de difusión, so pena de tener que reintegrar la ayuda completa si incumple esta norma.Además, tendrán que justificar la totalidad de los presupuestos aprobados y finalizar sus actividades antes del próximo 31 de diciembre, con un plazo de tres meses para presentar la documentación que, en todo caso, no podrá entregarse más allá del 31 de enero de 2026.El procedimiento de pago contempla tanto la posibilidad de un anticipo con justificación diferida si la actividad aún no se ha ejecutado, como el abono posterior una vez presentada la justificación. Con estas bases, la resolución no solo respalda económicamente a las asociaciones, sino que también marca un marco de transparencia y exigencia que garantiza el buen uso de los fondos públicos. De esta forma, el Ayuntamiento de Montilla apoya la implicación de colectivos que, con su trabajo diario, siguen dando vida a las tradiciones, a la música, al arte y al patriminio de la ciudad.