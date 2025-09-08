El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón sella su ascenso a Primera División

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón rubricó este fin de semana una gesta histórica al alcanzar el ascenso a la Primera División Nacional tanto en categoría masculina como en femenina, después de su magnífica participación en la última jornada de la Liga Nacional de Clubes de Triatlón, celebrada en Torremolinos.Con un segundo puesto de las féminas y una meritoria octava plaza de los hombres, la entidad montillana se situó entre los cuatro mejores clubes de la Segunda División, lo que le abre de par en par las puertas de la élite del triatlón español.La emoción se palpó en la Costa del Sol, escenario que reunió a lo más granado de este deporte para poner el broche a una temporada intensa y vibrante. La localidad malagueña acogió no solo la clausura de las ligas, sino también los Campeonatos de España de Triatlón SuperSprint por Clubes, SuperSprint 2x2 y Relevos Mixtos, que atrajeron a centenares de deportistas de todo el país. Allí, los equipos del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón supieron aprovechar la oportunidad con inteligencia, esfuerzo y una admirable regularidad en todas sus pruebas.El conjunto femenino firmó una actuación sobresaliente que le permitió alzarse con la segunda posición de la clasificación final de la jornada, solo por detrás del intratable Club Deportivo Delikia. Ese resultado, unido al trabajo acumulado durante toda la temporada, le otorgó la plaza directa en Primera División, un sueño largamente perseguido.En cuanto al bloque masculino, la octava plaza conseguida en Torremolinos resultó suficiente para sellar el ansiado ascenso. El esfuerzo colectivo, más allá de los nombres propios, fue la clave para situar a Montilla entre los quince mejores clubes de España de cara al próximo curso.El ascenso de ambas escuadras tiene un valor incalculable para el deporte local, pues nunca antes la entidad había contado con representación simultánea en la máxima categoría nacional. De hecho, Montilla se codeará en 2026 con instituciones de referencia como el Cidade de Lugo Fluvial, que este fin de semana volvió a demostrar su hegemonía con su décima Liga Iberdrola femenina y su octava Liga Nacional masculina, o el Diablillos de Rivas, que se mantuvo en las primeras posiciones tanto en hombres como en mujeres.La jornada final estuvo cargada de emoción. En la prueba decisiva del Campeonato de España SuperSprint 2x2, el Cidade de Lugo Fluvial volvió a imponerse en la Primera División Femenina, por delante del CEA Bétera y de Diablillos de Rivas, mientras que en la Segunda División el triunfo fue para el Club Deportivo Delikia, seguido de cerca por el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón y el Ecosport Alcobendas.En categoría masculina, el equipo gallego repitió victoria en la máxima división, mientras que en la Segunda fue también el Club Deportivo Delikia quien marcó la pauta, por delante del Natació Barcelona Fasttriatlon y el Isbilya Sloppy Joe’s.La competición dejó además el sabor amargo de los descensos. Perdieron su plaza en la Primera División femenina clubes como Triatlón Las Rozas o Tri Infinity Móstoles, mientras que en la masculina corrieron la misma suerte equipos de tradición como el Flor de Triatló Platja Llarga o el Triatlón Ferrol. En paralelo, se confirmaron ascensos de clubes como el Inforhouse Santiago y el Isbilya Sloppy Joe’s, que acompañarán al Montilla-Córdoba Triatlón en su nueva aventura entre los grandes.En definitiva, la cita de Torremolinos ha supuesto un fin de semana inolvidable para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, que ha escrito una de las páginas más brillantes de su historia. La próxima temporada, Montilla estará representada en la Primera División Nacional tanto en categoría masculina como femenina, un hito que no solo engrandece a la entidad, sino también al deporte montillano en su conjunto.