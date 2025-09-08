Cruz Roja celebra hoy el Día del Cooperante

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Cada 8 de septiembre se celebra el Día del Cooperante, una fecha para visibilizar el trabajo de quienes dedican su esfuerzo a mejorar las condiciones de vida de comunidades vulnerables en todo el mundo. Cruz Roja en Córdoba quiere aprovechar esta ocasión para agradecer el apoyo continuado de los financiadores públicos que, durante los últimos 15 años, han hecho posible que los numerosos proyectos de cooperación internacional de la entidad lleguen más lejos.Gracias al respaldo de entidades como el Ayuntamiento de Córdoba, la Diputación y distintos consistorios de la provincia —como los de Montilla, Lucena, Hinojosa del Duque, El Viso, Belalcázar, Pozoblanco, Priego de Córdoba o Puente Genil—, la institución humanitaria ha podido impulsar iniciativas en una veintena de países —en su mayoría, de África y Latinoamérica— centradas en salud y saneamiento, educación, seguridad alimentaria y desarrollo sostenible.Este compromiso institucional ha permitido que cientos de personas cooperantes —algunas de ellas, cordobesas— trabajen codo con codo con comunidades locales, compartiendo conocimientos, recursos y esperanza. "La cooperación internacional no sería posible sin el apoyo de quienes creen en la justicia global desde lo local. Córdoba ha demostrado a lo largo de estos últimos 15 años que su solidaridad no tiene fronteras. Y ojalá lo siga haciendo en el futuro", comenta José Luis Hitos, responsable provincial de Cooperación Internacional.La labor del personal humanitario y la red de más de 16 millones de personas voluntarias en todo el mundo protegen la vida y reducen el sufrimiento no solo durante, sino después de una crisis humanitaria, poniendo su propia vida en riesgo en numerosas ocasiones.Por tal motivo, este lunes 8 de septiembre, Día Internacional de las Personas Cooperantes, es una jornada para recordar la importancia de la labor que realizan en el mundo y, al mismo tiempo, llamar la atención sobre el hecho de que no son ni deben ser nunca tomadas como un objetivo en zonas en conflicto.La red de personas cooperantes de Cruz Roja Española desarrolla en el mundo numerosas labores en su día a día, tales como prestar primeros auxilios o facilitando acceso a servicios médicos o humanitarios a víctimas de cualquier tipo de emergencia o desastre; acceso a agua y alimentación seguras; habilitando refugios a las que han perdido su hogar y pertenencias; o implementando proyectos de atención a la población local sin recursos.También se colabora restableciendo el contacto de muchas personas con sus seres queridos y allegados tras verse afectadas por un conflicto o forzadas a migrar; sensibilizándolas a la población sobre cómo responder en diversos momentos de peligro; trabajando por el desarrollo comunitario, apoyando la búsqueda de empleo y oportunidades para generar un rendimiento económico que mejore la vida de sus familias; o favoreciendo la erradicación de desigualdades.