El Ayuntamiento reparte 5.000 euros en ayudas para proyectos medioambientales

El Ayuntamiento de Montilla ha dado a conocer la propuesta de resolución provisional para la convocatoria de subvenciones en concurrencia competitiva destinadas a la promoción del medio ambiente, correspondiente al ejercicio 2025. El documento, firmado por la teniente de alcalde de Infraestructuras y Medio Ambiente, Raquel Casado, se enmarca en la estrategia del equipo de gobierno para impulsar proyectos sostenibles en la ciudad.Estas ayudas municipales, dotadas con un presupuesto total de 5.000 euros, "tratan de fomentar iniciativas que fortalezcan la conciencia ambiental y mejoren la relación de la ciudadanía con su entorno", tal y como destacó la responsable municipal de Medio Ambiente.La fase inicial de presentación de solicitudes comenzó tras la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y se extendió hasta el 12 de mayo. Sin embargo, un fallo técnico en la Sede Electrónica obligó al Consistorio a ampliar el plazo, que finalmente se prolongó del 17 al 23 de mayo.Durante la tramitación, el Área de Medio Ambiente requirió la subsanación de documentación a varias entidades solicitantes. La mayoría cumplió en tiempo y forma, pero dos asociaciones —la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Hermana Marcela y la AMPA Maestra Penagos del IES Inca Garcilaso— no aportaron la documentación exigida dentro de los diez días hábiles establecidos, por lo que quedaron excluidas de la convocatoria.Tras la evaluación técnica, la propuesta de concesión distribuye los 5.000 euros entre siete proyectos admitidos, atendiendo a la puntuación obtenida (sobre un máximo de 70 puntos) y al presupuesto subvencionable. Entre ellos se encuentran tanto colectivos educativos como entidades sociales y juveniles.De este modo, la Asociación Juvenil Remonta ha logrado la mayor puntuación, con 56 puntos, lo que le permitirá recibir 793,20 euros, casi el total solicitado. Muy cerca se sitúa la Fundación Somos Naturaleza (FSN) que, con 55 puntos, contará con 779,04 euros para sus proyectos.Otras entidades beneficiarias son la AMPA Vicentale (722,38 euros); la Asociación Ecohuertos Montillanos La Toba (694,05 euros); la AMPA Cristóbal Bautista de Morales (679,89 euros) y la AMPA Casas Nuevas (665,72 euros), esta última con una reducción en la cuantía por incluir partidas no subvencionables como trabajos de mantenimiento.En la misma situación se encuentra la Fundación Social Universal (FSU), que recibirá 665,72 euros, tras eliminarse del cálculo una actividad de, no contemplada en las bases. La propuesta hecha pública por el Ayuntamiento de Montilla es provisional y los interesados disponen de un plazo de diez días hábiles desde la notificación para presentar alegaciones, aceptar la ayuda, reformular su proyecto si el importe es inferior al solicitado o renunciar a la misma.Una vez resuelto el trámite, las entidades deberán ejecutar sus actividades antes del 31 de diciembre y justificar los gastos antes del próximo 30 de enero. La justificación debe cubrir el presupuesto total admitido —no solo la cuantía concedida— e incluir pruebas de la difusión del patrocinio municipal, como cartelería con el logotipo del Ayuntamiento. El incumplimiento de estas obligaciones podría conllevar el reintegro de la subvención.El pago podrá realizarse por anticipado si la actividad aún no se ha llevado a cabo o después de la aprobación de la justificación en caso de que ya esté ejecutada. Para resolver dudas, el Área de Medio Ambiente ha habilitado el teléfono 957 651 850 y el correo electrónico. Las futuras comunicaciones se publicarán en el tablón de anuncios del Ayuntamiento.