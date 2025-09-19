El Ayuntamiento destina 72.000 euros a subvenciones para clubes y entidades deportivas



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO) JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Ayuntamiento de Montilla ha aprobado la resolución definitiva de la convocatoria de subvenciones deportivas para 2025, con una partida global de 72.000 euros destinada a respaldar la labor de clubes y asociaciones que trabajan día a día por fomentar el deporte en la ciudad.La resolución, firmada el pasado 2 de septiembre por el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, así como por el secretario general del Ayuntamiento, José Miguel Begines, recoge la distribución de estas ayudas entre más de una veintena de colectivos locales.La convocatoria había sido aprobada en pleno el 9 de abril y, en un primer momento, el plazo de presentación de solicitudes se cerraba el 12 de mayo. Sin embargo, una incidencia técnica en la sede electrónica obligó a prorrogarlo hasta el 23 de mayo, lo que permitió que un mayor número de entidades pudieran presentar sus proyectos.En el listado de beneficiarios figuran nombres consolidados dentro del panorama deportivo montillano. De este modo, el Club Deportivo Apedem ha recibido 9.403,72 euros para sufragar la participación de sus equipos en competiciones federadas.El Club de Tenis Montilla dispondrá de 200 euros para la organización de los torneos de tenis y pádel de primavera. La Asociación Cultural y Deportiva Montilla Running ha sido apoyada con 900 euros para su proyecto, mientras que Jóvenes Aventureros del Mundo ha sumado 920 euros para la iniciativaEl Club Bádminton Montilla ha recibido un respaldo de 5.231,98 euros para su programa de competición de este año, y el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón ha alcanzado una de las ayudas más relevantes, con 8.241,64 euros para su temporada 2025. También el Grupo Romero Virgen de las Viñas y Amigos del Caballo ha obtenido 520 euros para competiciones ecuestres y de ocio.La tradición deportiva vinculada a los Salesianos también ha sido reconocida: la Asociación de Antiguos Alumnos Don Bosco Montilla ha recibido 850 euros para la XXII Carrera Popular "María Auxiliadora", toda vez que el Club Deportivo Salesianos Montilla ha logrado 1.453,49 euros para un proyecto centrado en el ajedrez base. En el ámbito del atletismo, el Club Atletismo Montilla ha obtenido 1.532,79 euros para actividades federativas, además de 900 euros adicionales para iniciativas no federadas.En el plano ciclista, la Peña Cicloturista Montillana ha recibido 1.000 euros para sus actividades anuales y la Peña Ciclista Gran Capitán ha contado con 900 euros para la tradicional Marcha de la Luna Llena. El Club Baloncesto Montilla, una de las entidades más relevantes de la ciudad, ha sido uno de los más beneficiados con 9.676,74 euros para sus equipos federados, además de 850 euros para su proyectode baloncesto base e inclusivo.Por otro lado, varias entidades han tenido que reformular sus proyectos antes de la concesión definitiva. Es el caso de la Fundación Social Universal (FSU) que, tras ajustar su propuesta, ha recibido 250 euros para la organización de una jornada joven de calistenia,De igual manera, el Montilla Club de Fútbol ha sido uno de los grandes beneficiados de la convocatoria, con 12.951,16 euros para su participación en competiciones oficiales. El Club Deportivo Monfutba ha sumado 1.947,67 euros para la Liga RFAF Escuelas, mientras que el Club Deportivo Femenino "Paquillo Moreno" ha alcanzado los 3.700,70 euros para su programa de fútbol femenino federado.La lista se completa con el Club Deportivo Atlético Capitán, que ha recibido 2.529,65 euros tras reformular su proyecto; el Club Natación Montilla, con 5.513,02 euros para competiciones y promoción deportiva; el Club de Salto de Comba, con 900 euros para su iniciativa de promoción en 2025; y el Club Deportivo Gimnasia Rítmica, que ha sido apoyado con 1.017,44 euros para actividades federadas y 610 euros adicionales para competiciones no federadas.No todas las solicitudes han prosperado. Es el caso de la asociación Sport Crashsave, cuya propuesta ha sido rechazada por incumplir las bases, ya que se refería a una actividad prevista para el próximo año 2026 y no para 2025, como exigía la convocatoria.La resolución recuerda, además, que los beneficiarios deberán incluir el logotipo oficial del Ayuntamiento de Montilla en la cartelería y en los soportes de difusión de las actividades, y que estarán obligados a justificar los proyectos con el presupuesto aceptado. Las iniciativas deberán ejecutarse antes del próximo 31 de diciembre y la justificación final de las ayudas deberá presentarse antes del 31 de enero de 2026.Con esta convocatoria, el Ayuntamiento de Montilla ha querido apoyar de forma directa a 22 entidades que conforman el tejido deportivo de la ciudad. Desde el fútbol y el baloncesto hasta disciplinas menos visibles como la gimnasia rítmica, el ajedrez o el salto de comba, todas ellas han sido reconocidas como piezas clave para mantener vivo el deporte montillano.