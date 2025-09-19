'MontiJazz Vendimia': Menil Swing pondrá el broche de oro en la Cooperativa La Unión

Un festival con impacto económico

El patio de lase prepara para acoger, 20 de septiembre,, el broche final de. La cita correrá a cargo de, santo y seña del estilo, inspirado en la Europa de los años treinta y marcado por la huella del mítico guitarristaSerá unaen el festival, con la que se pondrá ela dos fines de semana que han consolidado esta iniciativa que refuerza elde lay que ha logrado consolidarse comode Andalucía.El gerente de la Cooperativa Agrícola La Unión,, expresó elde la edición 2025. “Para La Unión es un orgullo abrir nuestras puertas a Montijazz yen Montilla”.Sus palabras resumen bien la esencia de un evento que, cada mes de septiembre, consigue detener elpara transformarlos en, con un público quecon una copa de Montilla-Moriles entre sus manos.La cita de mañana servirá también para despedir, hasta el año próximo, un festival que, 12 de septiembre, en las centenarias, donde el cuarteto liderado porsorprendió a propios y extraños, al igual que la fuerza creativa del, que presentó en Montilla su discoacompañado por los músicos cubanosAquella primera noche del festival ya adelantó que, en efecto,regresaba en este mes de septiembre de 2025 con, presentandoque, sin duda alguna, despertaron la atención de un público entregado.La jornada siguiente, el sábado 13 de septiembre, trajo consigo eldel percusionista argentinoy de la pianista y cantante polaca. En mitad de la actuación del dúo, Kucharczyk deslizó una frase que bien podría haber quedado comode todo el festival: “”. Ese instante resumió laque da identidad a, un evento dondeEl segundo concierto permitió disfrutar del esperado regreso de, pianista y compositor cubano, acompañado por músicos de trayectoria mundial como el vibrafonista colombiano, el saxofonista cubano, el percusionistay la cantante ibicencaCervantes aportó la, y hasta, en un gesto tan inesperado como emocionante, se animó a cantar apoyado sobre el piano las míticasde. Fueron, con el públicoa los artistas.Los datos presentados esta semana por la organización. El director de, acompañado por el concejal de Turismo y Promoción de Ciudad,, ofreció unde esta iniciativa.Y es que, según las estadísticas,, con un 17 por ciento de visitantes llegados de la provincia de Córdoba, un 15 por ciento de otras provincias andaluzas yAdemás,, disfrutando de. Otro dato significativo fue el: un 76 por ciento de quienes acudieron a los conciertos del primer fin de semana ya lo habían hecho en anteriores convocatorias.“Son cifras que confirman que 'Montijazz Vendimia' es yade música: es un”, afirmó el concejal Adrian Lapsley,El festival, que está, se ha consolidado como un referente gracias al apoyo del, a través de la, y a la colaboración de distintas instituciones y entidades como Fundación Cajasur,, lay diversas bodegas y empresas.De este modo,no solopatios de bodegas y lagares, también, situándola en el. Con la mirada puesta ya en 2026, la organización ha adelantado quepara conmemorar un aniversario que celebraráentrelazados en una experiencia única.Pero antes de pensar en el futuro, Montilla se prepara para disfrutar mañana del, una noche en la que eldepondrá fin a un festival que ha vuelto a hacer historia. Las entradas disponibles para el concierto de mañana