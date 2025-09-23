Qué es Verifactu y por qué importa ahora

Cómo funciona, en pocas líneas

Creación de la factura . El sistema genera el documento con un identificador y datos obligatorios.

Registro de alta integridad . Queda constancia de la factura con sello de tiempo y huella que evita alteraciones.

Envío del registro . Se remite automáticamente a la AEAT, o se deja disponible para su envío, según el esquema que utilices.

Conservación . El software custodia los registros y permite auditoría, sin sobrescribir ni borrar entradas.

Trazabilidad. Cada modificación permitida debe quedar reflejada, con relación clara entre versiones.

Requisitos prácticos del software de facturación

Inalterabilidad . No se pueden editar facturas a posteriori sin dejar rastro.

Trazabilidad y logs . Deben quedar marcas de tiempo, usuario y operación.

Integridad criptográfica . El sistema sella cada registro, de modo que cualquier cambio se detecta.

Exportación y auditoría . Descarga de registros, informes y bitácoras para inspecciones.

Seguridad y control de accesos . Perfiles de usuario, permisos y historiales.

Conectividad. Envío de registros a la AEAT, ya sea en tiempo real o según ventanas operativas.

Ejemplos paso a paso: autónomos y pymes

Caso 1: autónomo con facturación mensual

1. Configura su software con datos fiscales, series y plantillas.

2. Emite una factura a su cliente, con identificador y sello.

3. El sistema crea el registro y lo envía a la AEAT.

4. María visualiza el estado de envío, conciliando facturas enviadas y pendientes.

5. Cierre de mes con informe de registros y exportación para su contable.

Caso 2: pyme con tienda online y ventas diarias

1. Integra su e-commerce con el software de facturación.

2. Cada pedido confirmado genera automáticamente su factura.

3. Los registros se apilan y envían en lotes periódicos, optimizando el tráfico.

4. Monitor de envíos detecta incidencias y reintentos.

5. Cuadro de mando muestra ventas por canal, estado de registros y alertas.

Caso 3: servicios por suscripción

1. Programación de cobros ligada a la emisión de facturas recurrentes.

2. Registro automático de cada cuota, más enlace a la orden de pago.

3. Gestión de bajas y abonos con notas de crédito, dejando rastro completo.

4. Auditoría que prueba la secuencia, la autoría y los importes.

Qué cambia en el día a día

Cultura de registro . Menos facturas en Excel, más gobernanza del dato.

Tiempos y disciplina . Emisión, envío y archivo dejan de ser tareas separadas.

Calidad del dato . Se minimizan duplicidades y versiones contradictorias.

Respuesta ante inspección. El histórico técnico acelera verificaciones.

¿Y si ya uso SII o un ERP potente?

Errores frecuentes y cómo evitarlos

Editar PDFs a posteriori . Genera inconsistencias con el registro enviado. Evítalo.

Series desordenadas . Define series por canal, evita saltos y duplicados.

Usuarios sin permisos . Asigna roles, registra quién puede emitir, abonar o anular.

Falta de pruebas . Haz un piloto por 2 o 3 semanas, con casos reales y auditoría del log.

No documentar procesos. Sin un manual claro, el cumplimiento se resiente cuando rota el personal.

Checklist de implantación en una pyme

1. Mapa de procesos . De pedido a factura, de factura a cobro, de cobro a conciliación.

2. Política de series . Ventas online, tienda física, B2B, servicios, cada una con su serie.

3. Roles y permisos . Emisor, aprobador, auditor, administrador.

4. Pruebas E2E . Emisión, abono, anulación permitida, reenvíos y auditoría.

5. Plan de contingencia . Qué hacer si el envío falla, cómo reintentar y a quién escalar.

6. Formación . Dos sesiones cortas, una operativa y otra de control interno.

7. Documentación. Manual breve, preguntas frecuentes internas y contacto de soporte.

Relación con la factura electrónica

Consecuencias de incumplir

Indicadores que conviene vigilar

Tasa de envío correcto de registros.

Incidencias por serie y por usuario.

Tiempo medio desde emisión a envío.

Volumen de abonos y su trazabilidad.

Integridad de lotes en periodos pico, como final de mes o campañas.

Guía rápida de decisiones

¿Tienes ventas en varios canales? Define series separadas y prueba la integración.



¿Tienes devoluciones frecuentes? Estandariza el proceso de abonos y su rastro.



¿Gestionas suscripciones? Automatiza la facturación recurrente y el registro.



¿Varias personas emiten? Implanta permisos y firma operativa.



¿Crecimiento acelerado? Prioriza escalabilidad, monitor de envíos y alertas.

Roadmap sugerido en tres etapas

1. Piloto . Un área, un canal, dos semanas. Medir envíos, errores y tiempos.

2. Despliegue . Ampliar a todos los canales de venta, con formación breve.

3. Optimización. Cuadro de mando, alertas y revisión trimestral de procesos.

FAQs

¿Quién está obligado a usar sistemas compatibles con Verifactu?

¿Necesito cambiar todo mi ERP para cumplir?

¿Cómo se tratan las facturas rectificativas y abonos?

¿Qué pasa si falla el envío a la AEAT?

¿Es lo mismo que la factura electrónica obligatoria?

¿Puedo seguir usando mis series actuales?

¿Qué documentación debo guardar?

Cierre y próxima acción

Verifactu es el sistema de la Agencia Tributaria para registrar de forma inmediata los datos esenciales de cada factura emitida. Nace para reforzar la trazabilidad y reducir el fraude, y afecta tanto a autónomos como a pequeñas y medianas empresas. En la práctica, supone adoptar un software de facturación que genere un registro de alta integridad, con un identificador único y un envío seguro de la información.Para quien factura a diario, el cambio no va solo de tecnología. Implica ordenar procesos, definir responsabilidades y, sobre todo, asegurar que cada emisión queda sellada con un rastro verificable. Si te preguntas por qué oír hablar deen todas partes, es porque marcará la forma en que se documentan y se comparten las ventas con Hacienda, y conviene llegar preparado.La clave es que el flujo sea automático y consistente, sin pasos manuales que abran puertas a errores.María, diseñadora freelance, emite 15 facturas al mes.Resultado, María no cambia su forma de trabajar en exceso, pero ahora cada factura tiene rastro técnico y envío alineado con la administración.TecnoPyme vende 120 pedidos al día.Resultado, todo el ciclo queda blindado, y el equipo financiero tiene visibilidad sin perseguir al área de ventas.Una academia factura cuotas mensuales.Resultado, menos fricción con devoluciones y abonos, y mejor saneamiento contable.Si estás en Suministro Inmediato de Información, ya conoces la idea de enviar datos a Hacienda. La diferencia es que Verifactu baja al detalle del, con un foco mayor en integridad, sello y trazabilidad a nivel de software. Con un ERP robusto, la adaptación suele pasar por un conector o actualización del módulo de facturación, más pruebas de extremo a extremo.Verifactu y la factura electrónica comparten impulso digitalizador, pero no son sinónimos. Factura electrónica se refiere aly alentre emisor y receptor, mientras que Verifactu pone el foco en ela la AEAT. En la práctica, muchas empresas convivirán con ambos, por lo que conviene que el software cubra formato electrónico, firma, intercambio, registro íntegro y conexión con la administración.Si necesitas entender el marco general de e-factura y sus implicaciones en tu negocio, aquí tienes una guía de base que ayuda a situar conceptos y prepararse para el cambio:El riesgo no se limita a sanciones económicas. Un sistema sin trazabilidad puede disparar el coste interno, desde horas perdidas en reconfeccionar información hasta bloqueos en cierres contables. Además, errores repetidos o registros incompletos comprometen la relación con clientes, porque impiden conciliar pagos y devoluciones con fluidez.Autónomos y empresas que emiten facturas en España deben prever el uso de software que asegure integridad, trazabilidad y envío de registros a la AEAT. El alcance exacto depende de la actividad y del volumen, pero la recomendación práctica es adoptar ya una solución preparada y documentar el proceso.No necesariamente. Muchos ERPs y programas de facturación incorporan módulos o conectores. La clave es verificar que cubran inalterabilidad, sellos de tiempo, registros auditables y envío de información a la AEAT. Si tu proveedor no lo tiene aún, pide hoja de ruta y realiza un piloto en paralelo.Deben generar registros con referencia explícita al documento original, manteniendo la cadena de trazabilidad. El sistema debe permitir auditar qué usuario realizó la rectificación, cuándo y por qué, y debe conservar tanto el original como la rectificación sin sobrescribir.El software debería reintentar el envío, registrar el error con sello de tiempo y permitir la supervisión manual. Define un protocolo sencillo, con alertas por correo y un responsable que compruebe incidencias a diario, para evitar que lotes queden pendientes.No, son capas distintas. La factura electrónica regula formato e intercambio entre empresas, mientras Verifactu regula el registro íntegro y el envío de datos a la administración. En muchos casos convivirán, por lo que es recomendable usar una solución que resuelva ambos frentes.Sí, siempre que estén ordenadas y documentadas. Lo importante es evitar saltos y duplicados. Si operas en varios canales, lo prudente es separar series por canal o tipo de operación, y dejarlo reflejado en un manual interno.Además de las facturas y los asientos, conserva los registros técnicos, los logs de usuario y los informes de envío. En una revisión, esa información acorta tiempos y reduce dudas. Tu proveedor debe facilitar exportaciones y reportes.Adoptar Verifactu no es solo cumplir, es ganar control sobre la facturación. Empieza con un piloto acotado, mide errores y tiempos, ajusta roles y consolida un manual de proceso. Con un software que garantice integridad y envío, la transición será más corta y previsible.