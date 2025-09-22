Todo llega para el que sabe esperar

Montilla Club de Fútbol 1 -- 0 Atlético Palma del Río

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Soto, Antonio Pino, Moslero, Gorka, Tena, Tiago, Bermejo y Ángel Lara. También jugaron: Pedro Crespín, Adrián, Amara, Abraham Nelson y Rafa Alcaide.

Atlético Palma del Río: Gonzalo, Fran Cruz, Farfán, Sergio León, Marcos, Fran Cano, Rafa, Manuel Pablo, Abraham, Fran Rodríguez y Mateo. También jugaron: Chechu, Pedro, Nacho, Fran Arjona, Denis y Pablo.

Goles: 1-0 Amara (m. 69).

Árbitro: Blas Balboa Lechuga (Almería). Amonestó por parte local a Moslero, Antonio Pino, Tiago y Bermejo. En el bando visitante los amonestados serían Fran Cruz y Farfán.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del Grupo 1 de División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal de Montilla, ante unos 400 espectadores.



FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL JOSÉ LUIS GÁLVEZ / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol alcanzó ayer una gratificante victoria ante el Atlético Palma del Río por un tanto a cero. Con un solitario gol de Amara en el segundo acto, los montillanos hicieron valer su gran segunda mitad ante un plantel palmeño que fue de más a menos en el partido. El triunfo da un impulso motivacional a un Montilla que consigue, por méritos propios, vencer a un rival directo en la pelea por la zona alta de la clasificación.El partido comenzó con la novedad de Rafa Martínez en el once auriverde, supliendo la ausencia de Molero por sanción. Así, la contienda tuvo una fase inicial igualada, con dos equipos que buscaban la meta rival con sus ideales de juego. El Montilla exploraba la creación y el juego combinativo; mientras, el Atlético Palma del Río se mostraba más vertical con un juego por bandas y balones a la espalda de la defensa rival.Con todo ello, la primera oportunidad del encuentro llegó a los diez minutos de juego. Un lanzamiento de Marcos tocó en un defensa local, siendo trascendental Alfonso Carraña al sacar el balón bajo palos. La acción fue el preludio de un espacio de claro dominio visitante.El juego se volcó sobre la portería montillana, viéndose peligro en los costados con varias internadas en el área que finalizaron solventándose por la defensa vinícola. Eran los mejores minutos de un Palma del Río que lo intentó sin éxito hasta los últimos diez minutos del primer acto, momento de cambio de guion en la contienda.El conjunto de Isaac Cuesta dio un paso al frente y pudo merodear el área palmeña en varias acciones elaboradas entre la medular y el ataque. Pese a ello, el marcador no se movió. Sin tiempo para más, el colegiado señaló el camino de vestuarios.Tras el descanso, las sensaciones positivas fueron a más en el Montilla. Gorka, en un autopase demasiado largo, erró la primera ocasión cuando tenía todo a favor para encarar al cancerbero en el mano a mano. Instantes después, un centro de Bermejo permitió al propio Gorka realizar un disparo por encima del larguero.La tendencia del choque era opuesta al primer acto. Los montillanos fueron ganando enteros y los cambios desde ambos banquillos surtieron mejor efecto en el cuadro local. Uno de los recién incorporados, Amara, sería el artífice del triunfo. A los 69 minutos, Bermejo pugnó un balón dividido, prolongó la acción con un pase entre la defensa y Amara encontró un esférico dentro del área para batir con un disparo raso al cancerbero palmeño.Un gol que trajo una explosión de júbilo en la parroquia vinícola, deseosa de disfrutar junto a su equipo de un triunfo en el Estadio Municipal "Miguel Navarro". De ahí hasta el final, el Montilla supo manejar los tiempos del partido y aprovechó los espacios dejados atrás por el Atlético Palma del Río para buscar el contragolpe. En el lado foráneo, las jugadas a balón parado y los balones en largo no serían suficientes ante la seguridad defensiva local.Con esta perspectiva, se llegó al final del encuentro. Con cuatro puntos y en tercera posición tras dos jornadas, el Montilla Club de Fútbol visitará a La Palma Club de Fútbol este domingo, a las 12.00 horas del mediodía, en tierras onubenses.