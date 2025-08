La Policía Nacional desmantela una red de explotación laboral en Montilla

La Policía Nacional ha detenido en Montilla a un hombre y a una mujer como presuntos responsables de varios delitos relacionados con la explotación laboral de personas extranjeras en situación vulnerable. Según ha informado el cuerpo policial, la pareja está acusada de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, de un delito contra los derechos de los trabajadores y de otro contra el derecho de los ciudadanos extranjeros.La investigación se inició a principios del pasado mes de abril, tras la alerta de que un ciudadano extranjero podría estar siendo víctima de explotación laboral en la localidad de la Campiña Sur. La historia que se escondía tras ese aviso ha revelado un entramado "inquietante", según los investigadores, en el que la vulnerabilidad de personas migrantes se convertía en el punto de partida de una cadena de abusos sistemáticos.La víctima, desesperada por salir de su país de origen, aceptó una propuesta aparentemente solidaria: la pareja detenida le ofreció sufragar su viaje a España, tramitar ayudas sociales e, incluso, regularizar su situación administrativa. Sin embargo, lo que parecía un gesto de apoyo humanitario pronto se convirtió en una trampa sin salida.Una vez en Montilla, y lejos de cumplir con lo prometido, los ahora arrestados le retiraron el dinero que traía consigo y comenzaron a reclamar una supuesta deuda por los gastos del viaje. En más de una ocasión, llegaron a quitarle el pasaporte como forma de presión, dificultando cualquier posibilidad de fuga o denuncia. Le advirtieron, además, que no podía moverse libremente por el país, reforzando así el aislamiento y la dependencia.La víctima fue obligada a trabajar en el cuidado de personas mayores, en condiciones completamente abusivas. Podía llegar a atender hasta tres domicilios distintos en un mismo día, sin descanso ni remuneración, de lunes a domingo. Y si osaba pedir explicaciones sobre la deuda o solicitaba un justificante de los pagos, la respuesta era el miedo: amenazas constantes y, en algunos casos, hasta agresiones físicas, siempre según la información facilitada por la Policía.Pero lo más preocupante es que no se trataba de un caso aislado. Durante las pesquisas, los agentes descubrieron que la pareja utilizaba un grupo de mensajería instantánea con más de 250 personas —la mayoría, extranjeras y en situación irregular— para captar a nuevas víctimas.Según las pesquisas reunidas por los investigadores, desde esta plataforma, organizaban la llegada de trabajadores a España y les asignaban labores domésticas sin ningún tipo de contrato, sin alta en la Seguridad Social y completamente al margen de cualquier marco legal.Las tareas que debían desempeñar eran muy diversas: desde el cuidado de mayores y enfermos hasta la atención de niños y personas dependientes. Siempre sin derechos, sin horarios, sin medidas de prevención, sin cobertura sanitaria y sin un salario que reconociera su esfuerzo. Una situación de absoluta indefensión que colocaba a estas personas en manos de sus explotadores para todo: techo, comida, trabajo... y silencio.El centro de operaciones de esta red se encontraba en un establecimiento comercial que los detenidos regentaban en Montilla. Fue precisamente allí donde, el pasado 10 de julio, la Policía Nacional llevó a cabo un registro que permitió obtener pruebas clave, tanto documentales como digitales, que evidenciaron la actividad delictiva.Al día siguiente, los agentes procedieron a la detención de la pareja. Desde entonces, ambos han quedado a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Montilla, que instruye la causa y determinará su posible implicación en otros casos similares.Desde la Policía Nacional se ha insistido en que la trata de seres humanos representa una violación grave de los derechos fundamentales, y han recordado que muchas de las víctimas pueden encontrarse más cerca de lo que se piensa. “El cuidado de mayores o las tareas domésticas no pueden convertirse en una excusa para la esclavitud moderna”, subrayan los investigadores, que han animado a la ciudadanía a colaborar activamente denunciando cualquier sospecha de explotación a través de los canales oficiales habilitados para ello.