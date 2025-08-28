Éxito de Soncalson en Córdoba: un viaje por los grandes boleros de la historia

El trío montillano Soncalson abarrotó anoche el anfiteatro del Real Jardín Botánico de Córdoba en un concierto que puso el broche de oro al ciclo cultural. La velada, que comenzó poco después de las diez de la noche, estuvo marcada por la nostalgia, el romanticismo y una energía compartida que convirtió cada acorde en un diálogo con el público.Desde el primer compás, la atmósfera se transformó. Sonaron melodías que son parte de la memoria colectiva:abrió la puerta a un viaje cargado de emociones al que le siguieron temas como, que popularizaron Los Panchos en su disco, título oficioso de esta canción.Tras una magistral interpretación de, que arrancó más de un suspiro entre el público, el concierto de Soncalson continuó con la delicadeza de—la popular canción escrita por la peruana Chabuca Granda— y la energía de, en una versión muy aplaudida.Pero el espectáculo del trío montillano, titulado, no se limitó a un repaso rutinario de clásicos. La propuesta de Soncalson –integrado por Rafael Ramírez Mármol, Antonio Bellido Barranco y Raúl Gómez Gómez– viajó por distintos paisajes sonoros de América Latina.A su vez, sobre el escenario sonaron instrumentos como el cuatro, el charango, el tiple o el tres cubano, que se sumaron a las guitarras, al contrabajo y a la percusión, que contribuyeron a dibujar un mosaico sonoro tan variado como auténtico.Cuando los integrantes de Soncalson interpretaron, todo parecía indicar que el concierto llegaba a su fin. Sin embargo, el público, de pie y aplaudiendo sin descanso, pidió más. Y el trío montillano respondió con un bis lleno de frescura y cercanía.Para cerrar su magistral actuación eligieron un tema que terminó por unir a todos,, la conocida canción popular cubana, cuya letra se inspira en losde José Martí y cuya música se atribuye a Joseíto Fernández, que resonó como un himno compartido. Fue el cierre perfecto para una velada excepcional.La cita permitió clausurar por todo lo alto la programación que, durante todo el verano, ha ofrecido el Real Jardín Botánico, que ha conseguido unir naturaleza y cultura. Y de la mano de Soncalson, el cicloencontró su despedida ideal: un concierto en el que la música se convirtió en memoria viva y en un puente hacia el presente.No hubo artificios. Solo tres excepcionales músicos, con sus instrumentos y su complicidad fraguada desde la infancia, que traspasó el escenario. Esa química, forjada en años de recorrido conjunto, se percibía en cada mirada, en cada acorde, en cada sonrisa que escapaba entre notas. Y es que hay algo en los boleros de Soncalson que sigue intacto: su capacidad para detener el tiempo, para devolver al público a lo esencial.