El Montilla-Córdoba Triatlón sella un doble éxito en Roquetas

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: FEDERACIÓN ANDALUZA DE TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón dejó su huella este fin de semana en el IX Triatlón "Ciudad de Roquetas", una cita que se ha consolidado como referencia en el calendario andaluz y que, el pasado sábado, reunió a más de dos centenares de deportistas en la Playa de las Salinas. La emoción y el calor se mezclaron en un recorrido exigente que, por primera vez, se disputó bajo modalidad de Carretera, sumando un plus de velocidad y estrategia.La carrera masculina se vivió con máxima tensión desde el inicio. Germán Rodríguez y Rafael Arroyo —integrante del Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón— fueron los primeros en marcar diferencias en el segmento de natación, abriendo una brecha que encendió las alarmas en el grupo perseguidor.Entre ellos, nombres como Héctor Rico, Daniel Soriano o el gran favorito, Sergio Ortiz, que no tardaron en organizarse sobre la bicicleta para reducir distancias. Ese trabajo dio fruto y, ya sobre el Paseo Marítimo, todo se decidió en la carrera a pie.Fue entonces cuando Ortiz impuso un ritmo inalcanzable para llevarse la victoria con autoridad. Tras él, Rafael Arroyo se mantuvo firme y aseguró una brillante segunda posición que premia su gran estado de forma, mientras que Héctor Rico completó un podio de altísimo nivel con una actuación muy regular.En la categoría femenina, la historia fue distinta pero igual de emocionante. Natalia Ayet dominó la natación con mano firme, aventajando en más de un minuto a sus perseguidoras. Sin embargo, el ciclismo cambió todo. Julie Balcarova firmó una remontada de antología, recortando la desventaja hasta alcanzar a Ayet en la segunda transición.Desde ese momento, no hubo quien frenara a la triatleta del Inforhouse Santiago, que cruzó la meta en solitario tras una carrera a pie impecable. Natalia Ayet defendió la segunda plaza y Paula Navarro se llevó el bronce después de pelear sin rendirse en cada segmento.Además, la cita contó con protagonismo en el Triatlón Paralímpico, donde Miguel Ángel Úbeda, del Club Galosport, demostró su garra para adjudicarse la victoria en la categoría PTS5. Y es que Roquetas de Mar no solo ha sido escenario de emoción, también de integración y superación, reforzando su papel como sede referente para este deporte.Para el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón, la jornada no pudo ser más redonda. A la plata individual de Rafael Arroyo se sumó la victoria en la clasificación por clubes, un reconocimiento al trabajo colectivo y al compromiso de todo el equipo. Frente a rivales de gran peso, los montillanos confirmaron que su proyecto deportivo vive uno de sus mejores momentos.