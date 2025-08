Emotiva peregrinación desde Montilla hasta Montalbán en honor al Señor de la Campiña

Unas 150 personas participaron ayer en una emotiva peregrinación nocturna desde Montilla hasta la Ermita de Jesús del Calvario de Montalbán de Córdoba, en una cita marcada por la tradición y la devoción. La caminata, organizada por la Asociación Cultural Montilla Cofrade junto a la Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano y a la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de los Dolores, coincidió con la víspera de la Fiesta de la Transfiguración del Señor, y evocó el antiguo vínculo espiritual entre ambas localidades.A las 20.30 de la tarde, con la luz todavía viva sobre el templo de San Agustín, arrancó el recorrido. Desde allí partieron los peregrinos, muchos de ellos con linternas en mano y arropados por la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, el Señor de Montilla, cuya iconografía guarda un notable parecido con la de Jesús del Calvario.Tras una emotiva reflexión del párroco de San Sebastián, el sacerdote montillano Antonio Ramírez Climent, la comitiva, formada por vecinos de Montilla, pero también por devotos de municipios como Montalbán, Fernán Núñez o Córdoba capital, cubrió los doce kilómetros que separan ambas localidades, en un ambiente festivo, pese a las elevadas temperaturas.La iniciativa, que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Montilla y de la empresa Mundaeventos, ofreció a los participantes un servicio completo: avituallamiento, mochila, y transporte de regreso en autobús. Todo ello, a cambio de un donativo simbólico. Pero, más allá de la logística, lo que verdaderamente impulsó a los peregrinos fue el deseo de honrar al llamado, una de las imágenes más veneradas de la comarca.Y es que esta peregrinación no solo fue un acto de fe. También fue un ejercicio de memoria. Tal y como recordó el responsable de, Álvaro Carrasco, "Montilla guarda un profundo lazo con Jesús del Calvario". Así lo atestigua un exvoto que narra cómo, en 1805, la localidad se encomendó a esta imagen durante una epidemia de fiebre amarilla que amenazaba con arrasarlo todo. Según la tradición, la súplica fue escuchada y la enfermedad, frenada. Desde entonces, cada año, decenas de montillanos renuevan su promesa en la noche de la Transfiguración.A su llegada, poco antes de la medianoche, los caminantes fueron recibidos por la hermandad matriz de Jesús del Calvario. La ermita, enclavada en el paraje de Las Chorreras, brillaba con una iluminación especial, tal como marca la tradición. Y mientras el incienso flotaba en el aire y las primeras oraciones rompían el silencio de la noche, algunos recordaban la larga historia que rodea al templo.Porque aunque se desconoce la fecha exacta de la llegada de la imagen a Montalbán, los estudios de la hermandad la sitúan entre finales del siglo XVI y comienzos del XVII. Su devoción, sin embargo, no tardó en crecer, hasta el punto de impulsar la construcción de tres ermitas a lo largo del tiempo.La primera, levantada con materiales humildes, cayó en la ruina. La segunda, inaugurada en 1776, no resistió el paso de las décadas y sufrió un derrumbe parcial. La tercera, la actual, se concluyó en julio de 1856 y acogió la imagen el 25 de agosto de ese mismo año, en medio de una jornada festiva repleta de repiques de campanas, arcos triunfales y calles engalanadas.Desde entonces, el Señor de la Campiña permanece allí, en su ermita de piedra, recibiendo cada año las súplicas de los fieles. Su talla, de tamaño natural y brazos articulados, es de autor desconocido, pero se presume más antigua que otras representaciones nazarenas de la zona por sus rasgos góticos.Sea como fuere, su figura sigue moviendo corazones, como quedó patente en la peregrinación de ayer, que volvió a unir a Montilla y Montalbán en una jornada que volvió a convertirse en un testimonio vivo de devoción compartida. Un año más, Montilla caminó hacia el Señor del Calvario, que volvió a recibir a los peregrinos con el corazón abierto.