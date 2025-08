El Montilla-Córdoba Triatlón firma un doble oro por equipos en el Campeonato de Andalucía Juvenil

NOTA: Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico a montilladigital@gmail.com y este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración. Por favor, si detecta en esta crónica algún error en las marcas o en las posiciones de cualquier deportista, alguna omisión de participantes o de clubes de Montilla o alguna información que sea inexacta, envíe un correo electrónico ay este periódico tratará de subsanarlo a la mayor brevedad posible. Gracias por su colaboración.

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: C.D. MONTILLA-CÓRDOBA TRIATLÓN

El Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón conquistó este domingo un nuevo hito colectivo en el Triatlón Cros "Arcos, Tierra que Inspira", una cita con solera en el calendario autonómico que, en su decimosexta edición, acogió el Campeonato de Andalucía de la modalidad para la categoría juvenil.La localidad gaditana de Arcos de la Frontera fue escenario de una jornada vibrante, donde el equipo montillano brilló con luz propia tanto en la competición femenina como en la masculina, firmando sendos oros por equipos y sumando una colección de medallas individuales que dejó huella.En la prueba femenina, la gran protagonista fue Alba Torres Rivera. La joven triatleta no solo se alzó con la victoria absoluta, sino que también se proclamó campeona andaluza juvenil, en una carrera de menos a más, marcada por su potencia en el segmento de bicicleta y su temple en la carrera a pie.A tan solo 25 segundos cruzó la meta su compañera de equipo Ainhoa Pedrosa Berenguel, que había liderado en la natación y volvió a la cabeza durante la BTT. Ambas firmaron un emocionante doblete en la clasificación general y juvenil que dio buena cuenta del excelente estado de forma del club montillano.Junto a ellas, también destacó Irene Rubiales Ruz, quien logró una meritoria séptima posición absoluta y se colgó el oro en la categoría Juvenil Femenino. Por su parte, Ana María García Estepa firmó una brillante actuación que le valió la medalla de plata en dicha categoría, aportando puntos decisivos para llevar al Montilla-Córdoba Triatlón a lo más alto del podio colectivo.La carrera masculina no se quedó atrás. Aunque el triunfo individual fue para Victoriano Raso (TriTrain4You Málaga), el protagonismo juvenil volvió a estar teñido de los colores del Montilla. Daniel Rubiales Ruz, sexto en la general, se proclamó subcampeón andaluz juvenil tras una carrera muy sólida de principio a fin.A escasa distancia, Samuel Montoro Navarrete cruzó la meta en séptima posición, colgándose la plata en Juvenil Masculino. Completó el trío de ases Jesús Espejo Jiménez, quien logró el bronce autonómico tras firmar una octava posición absoluta que consolidó el dominio del equipo montillano en la categoría.Con estos resultados, el Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón se impuso con autoridad en la clasificación por equipos tanto masculina como femenina, por delante del Capa CC Los Alcores y del ADSEVILLA, dejando claro que su cantera no solo apunta alto, sino que ya está haciendo historia.La cita, organizada por el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera con la colaboración de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía y la Federación Andaluza de Triatlón, reunió a triatletas de primer nivel en un entorno espectacular. La combinación de natación en aguas abiertas, ciclismo BTT y carrera por senderos técnicos volvió a poner a prueba la resistencia y el talento de los jóvenes deportistas, que supieron adaptarse al exigente trazado con determinación y madurez.En ese sentido, lo vivido en Arcos no solo evidenció el crecimiento del triatlón cros andaluz, sino que también confirmó al Club Deportivo Montilla-Córdoba Triatlón como uno de los grandes referentes formativos de la especialidad. Su futuro ya es presente.