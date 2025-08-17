El Club Baloncesto Montilla presenta su nueva página web

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)

El Club Baloncesto Montilla, una de las entidades deportivas más consolidadas de la localidad, ha dado un paso más en su apuesta por la innovación y la cercanía con sus seguidores, a través de unaque no solo recoge datos prácticos como el calendario de entrenamientos, las crónicas de cada equipo o la agenda de próximos eventos, sino que también se abre a un espacio más humano, donde se comparten testimonios de jugadores, entrenadores, directivos y personas vinculadas al club a lo largo de su historia.En ese sentido, la directiva que encabeza Francisco Solano Casas Polonio ha subrayado que este lanzamiento responde a la voluntad de mantener vivo el espíritu del club, ofreciendo un punto de encuentro para aficionados, colaboradores y familias. El sitio incluye también accesos directos a las páginas de los patrocinadores y colaboradores del club, fortaleciendo así el vínculo con quienes apoyan la labor diaria de la entidad.Fundado con el objetivo de dotar a Montilla de equipos base en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, el Club Baloncesto Montilla desarrolla su actividad en instalaciones municipales como el Pabellón Municipal de Deportes y la Pista Polideportiva de El Molinillo. Desde su Junta Directiva hasta los monitores, la institución trabaja con la mirada puesta en el crecimiento deportivo, la formación en valores y la participación activa de la juventud en la vida deportiva local."Ambición", "innovación", "trabajo en equipo" y "solidez" son los valores que definen el ADN del club, y que también se han trasladado a esta nueva plataforma digital. De este modo, la web se presenta como una herramienta para continuar compitiendo al más alto nivel, proyectando la imagen del club a nivel autonómico y nacional, y fomentando hábitos de vida saludable en toda la sociedad.Con esta iniciativa, el Club Baloncesto Montilla reafirma su compromiso con la excelencia deportiva y la buena gestión, al tiempo que refuerza su conexión con una afición que sigue contagiando de energía las gradas del Pabellón Municipal de Deportes en cada partido.