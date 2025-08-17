El Club Baloncesto Montilla presenta su nueva página web

El Club Baloncesto Montilla, una de las entidades deportivas más consolidadas de la localidad, ha dado un paso más en su apuesta por la innovación y la cercanía con sus seguidores, a través de una nueva página web que no solo recoge datos prácticos como el calendario de entrenamientos, las crónicas de cada equipo o la agenda de próximos eventos, sino que también se abre a un espacio más humano, donde se comparten testimonios de jugadores, entrenadores, directivos y personas vinculadas al club a lo largo de su historia.
En ese sentido, la directiva que encabeza Francisco Solano Casas Polonio ha subrayado que este lanzamiento responde a la voluntad de mantener vivo el espíritu del club, ofreciendo un punto de encuentro para aficionados, colaboradores y familias. El sitio incluye también accesos directos a las páginas de los patrocinadores y colaboradores del club, fortaleciendo así el vínculo con quienes apoyan la labor diaria de la entidad.
Fundado con el objetivo de dotar a Montilla de equipos base en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, el Club Baloncesto Montilla desarrolla su actividad en instalaciones municipales como el Pabellón Municipal de Deportes y la Pista Polideportiva de El Molinillo. Desde su Junta Directiva hasta los monitores, la institución trabaja con la mirada puesta en el crecimiento deportivo, la formación en valores y la participación activa de la juventud en la vida deportiva local.
"Ambición", "innovación", "trabajo en equipo" y "solidez" son los valores que definen el ADN del club, y que también se han trasladado a esta nueva plataforma digital. De este modo, la web se presenta como una herramienta para continuar compitiendo al más alto nivel, proyectando la imagen del club a nivel autonómico y nacional, y fomentando hábitos de vida saludable en toda la sociedad.
Con esta iniciativa, el Club Baloncesto Montilla reafirma su compromiso con la excelencia deportiva y la buena gestión, al tiempo que refuerza su conexión con una afición que sigue contagiando de energía las gradas del Pabellón Municipal de Deportes en cada partido.
En ese sentido, la directiva que encabeza Francisco Solano Casas Polonio ha subrayado que este lanzamiento responde a la voluntad de mantener vivo el espíritu del club, ofreciendo un punto de encuentro para aficionados, colaboradores y familias. El sitio incluye también accesos directos a las páginas de los patrocinadores y colaboradores del club, fortaleciendo así el vínculo con quienes apoyan la labor diaria de la entidad.
Fundado con el objetivo de dotar a Montilla de equipos base en todas las categorías, tanto femeninas como masculinas, el Club Baloncesto Montilla desarrolla su actividad en instalaciones municipales como el Pabellón Municipal de Deportes y la Pista Polideportiva de El Molinillo. Desde su Junta Directiva hasta los monitores, la institución trabaja con la mirada puesta en el crecimiento deportivo, la formación en valores y la participación activa de la juventud en la vida deportiva local.
"Ambición", "innovación", "trabajo en equipo" y "solidez" son los valores que definen el ADN del club, y que también se han trasladado a esta nueva plataforma digital. De este modo, la web se presenta como una herramienta para continuar compitiendo al más alto nivel, proyectando la imagen del club a nivel autonómico y nacional, y fomentando hábitos de vida saludable en toda la sociedad.
Con esta iniciativa, el Club Baloncesto Montilla reafirma su compromiso con la excelencia deportiva y la buena gestión, al tiempo que refuerza su conexión con una afición que sigue contagiando de energía las gradas del Pabellón Municipal de Deportes en cada partido.
REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA (ARCHIVO)